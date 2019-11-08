Hayat Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku yaşamını yitirdi
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Özdemir Nutku vefat etti - Özdemir Nutku kimdir?

Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku yaşamını yitirdi

Bir süredir İzmir’de yoğun bakımda olan ünlü oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku, bugün sabah saat 6.30 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Nutku’nun cenaze töreninin 10 Kasım Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Özdemir Nutku, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Özdemir Nutku, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İzmir’de bir süredir yoğun bakımda olan usta tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Özdemir Nutku 88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Pazar günü toprağa verilecek

Özdemir Nutku için 10 Kasım Pazar günü, saat 13.00’te İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. Nutku’nun cenazesi, ikindi vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Özdemir Nutku kimdir?

Özdemir Nutku, 12 Ocak 1931'de İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra 1942'de Robert Kolej'e girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta eğitimden sonra 1950'de B.A. derecesi ile mezun oldu. 7 yaşında piyanoya başlayan ve 1949 yılında ilk ve son klasik piyano konserini veren Nutku, 50'li yıllarda bir caz kuarteti kurarak caz piyanisti olarak tanındı. Amatör bir müzisyen olan Nutku'nun tiyatroya olan ilgisi kolej yıllarında başladı. Okulun temsil kolunda, amatör olarak çeşitli rollerde oynayan yazar, 1946-1947 döneminde, Kadıköy Süreyya Sineması'nda sahnelenen Franz Lehar'ın Tarla Kuşu operetinde ilk profesyonel rolünü oynadı. 9 Eylül Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü’nü kuran Nutku, bugüne kadar 37’si tiyatro, 22’si çeviri, 4’ü şiir, 12’si oyun ve uyarlama, 2’si senaryo, 1’i çocuk olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı.

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