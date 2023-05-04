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Hayat

TOGG Gaziantep sokaklarında sevinç gözyaşları ile karşılandı

Gaziantepliler yerli ve milli otomobil TOGG'u zılgıt ve türküler karşıladı. Gaziantep caddesinde tur atan TOGG'la hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar bir birleri ile yarıştı.

14:33 . 4/05/2023 Perşembe
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TOGG Gaziantep sokaklarında sevinç gözyaşları ile karşılandı.

TOGG Gaziantep sokaklarında sevinç gözyaşları ile karşılandı.

Gaziantepliler uzun süredir bekledikleri Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u görmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti. Yoğun ilgi üzerine güçlükle alana getirilen aracın millete hayırlı olmasını dileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yerli ve milli otomobili Gaziantep'te görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

'Hele bakın kim gelmiş?'

"Hele bakın kim gelmiş? TOGG gelmiş" diyen Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada yerli ve milli hizmetlerin devamı için Gazianteplilerden Başkan Erdoğan ve ekibine destek istedi.

Sevinç gözyaşları

Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG'u gören Hasan amca gözyaşlarını tutamadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fatma Şahin, "Türkiye'nin otomobili TOGG Gaziantep sokaklarında. Hasan amcamın sevinç gözyaşlarına kurban olurum. Çok gururlu, çok mutluyuz" dedi.






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#fatma şahin
2 saat önce
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