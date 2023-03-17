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Hayat

Togg uzantılı internet adreslerini alıp satışa çıkardılar

Yerli otomobil Togg’un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adlarının (domain) yer aldığı ilanlarda fiyatlar 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor.

11:42 . 17/03/2023 Cuma
DHA
Yerli Otomobil Togg.

Yerli Otomobil Togg.

Türkiye’nin en büyük projelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor. Bazı ilanların fiyatının Togg’dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.


‘Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz’

Bazı ilanların açıklama kısmında ‘Ülkemizin gururu yerli ve milli olan aracımız Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır. Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz” ifadeleri yazıldığı görülüyor.




#Togg
#İnternet Adresleri
#Yerli Otomobil
2 saat önce
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Togg uzantılı internet adreslerini alıp satışa çıkardılar
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