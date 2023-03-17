Togg uzantılı internet adreslerini alıp satışa çıkardılar

Türkiye’nin en büyük projelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor. Bazı ilanların fiyatının Togg’dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.