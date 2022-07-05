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TOGG’un solladığı otomobilin sürücüsü konuştu: İlk alanlardan olacağım

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, gece yarısı yolda yolculuk yaparken görüntülendi. TOGG'un o görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Videonun sahibi olan Savaş Keşcioğlu de TOGG ile ilgili ilgi toplayan ifadeler kullandı. Keşçioğlu, "TOGG’u bu kadar yakından gördükten sonra şunu söyleyebilirim; satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım." şeklinde konuştu. .

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TOGG’un solladığı otomobilin sürücüsü konuştu: İlk alanlardan olacağım
TOGG’un görüntüsü gündeme oturmuştu.

Türkiye'nin gururu TOGG'un C-SUV tipi, Osmangazi Köprüsü civarında deneme sürüşü yaparken kameralara yakalandı. Yerli otomobilin yol tutuşu ve manevra kabiliyeti seyredenleri hayran bıraktı.

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"HEYECANLA HIZLANARAK TOGG'U YAKALAMAYA…"

3 yıldır 400 HP gücünde 700 Nm torka sahip Jaguar I-PACE kullandığını ifade eden Savaş Keşcioğlu o anları şu sözlerle anlattı: "İstanbul yönünde Osmangazi Köprüsü'ne doğru seyrederken saat 23.45-23.50 gibi TOGG'u gördük. O anda 90 km/s sabit hızla gidiyorduk. TOGG'da iki kişi vardı, biz de iki kişiydik. Gördükten sonra heyecanla hızlanarak TOGG'u yakalamaya ve videosunu çekmeye başladık."

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