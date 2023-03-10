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Hayat

TOKİ'den deprem seferberliği: Konutlar güvenle yükselecek

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, "Arçılar devam ediyor ama biz inşaatlara uygun teknikle devam ediyoruz. Tünel kalıp sistemini kullanıyoruz. Betonun ısınması soğuması gibi teknik detaylara bağlı gereksinimleri de karşılayarak konutlarımızı yapıyoruz" dedi.

12:29 . 10/03/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Deprem bölgesinde TOKİ tarafından yapılan hiçbir bina yıkılmadı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, o binaların nasıl yapıldığını ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti;

'Hiçbir binamız yıkılmadı'

11 ilde meydana gelen depremde hiçbir binamız yıkılmadı ve yapı sistemini bozacak şekilde hasar almadı. Ufak tefek hasarlarımız mutlaka olmuştur. Bununla beraber merak edilen konu TOKİ'nin konutları nasıl bu şekilde sağlam ayakta kaldı. Biz de bunu hem kamuoyu ile paylaşalım hem de çalışmaları yerinde görelim diye şantiya alanını seçtik. Gaziantep 7 bin konutluk çalışma yapacağımız bir bölgemiz. Sosyal konutlarımız var bunlarla birlikte AFAD konutları için de burada konut üretimine başlıyoruz.

Binalar radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor


TOKİ'nin konutları bir taraftan merak edilirken bir taraftan da TOKİ'nin uyguladığı tünel kalıp sistemi çok merak ediliyor. Kısaca zaten adı üzerinde tünel. Tünelin en büyük avantajı döşeme ve taşıyıcı kolon sisteminin bir seferde dökülme imkanının sağlanması. Radye temel sistemimizle birlikte depremin şiddetini karşılayabilecek güçte oluyor. Dolayısıyla soğuk derz gibi imalat hatalarının ortaya çıkabileceği şeyleri ortadan kaldırması nedeniyle önem arz ediyor. Aslında tünel kalıbın içerisinde perde başlarında kolon görevlerini gören bölümler var. Yani bizim projelere baktığımız zaman tünel kalıp sisteminin içerisinde köşelerde 16 milimetre çapında 18 tane perde başlarında kolon şeklinde teşcil edilmiş yerler var. Ayrca bunlar fabrika ortamında daha önce üretilip buralara getirilen Q diye kodladığımız bir donatı sistemi. Fabrikada hazırladığı için de hiçbir farklılık yoktur titizlikte.


Zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları bitmeden projeler başlamıyor. Heyelan, taşkın, kaya düşmesi gibi afet risklerinin tespiti yapılıyor. Zeminin dayanıklılığını ortaya koyan etüt çalışması 7/24 yapılıyor. Ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

"Gereksinimleri karşılayarak konutlarımızı yapıyoruz"

Arçılar devam ediyor ama biz inşaatlara uygun teknikle devam ediyoruz. Tünel kalıp sistemini kullanıyoruz. Betonun ısınması soğuması gibi teknik detaylara bağlı gereksinimleri de karşılayarak konutlarımızı yapıyoruz. Tünel kalıp sisteminin en büyük avantajı döşeme ve taşıyıcı kolon sisteminin tek seferde dökülmesinin sağlanması. Radye temel sistemimizle birlikte depremin şiddetini karşılayabilecek güçte oluyor.

İhalelerde 28 bin konutun sözleşmesi imzalanma aşamasında. 6 bin konutun incelemesi devam ediyor. Mart sonu 55-60 bin konutun sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz.


Diyarbakır TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Diyarbakır TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. TOKİ konut amaçlı arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubeleri üzerinden tamamlandı. Müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Diyarbakır’da müstakil ve hisseli arsa kuralar bugün çekiliyor. Peki Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Diyarbakır arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.


#TOKİ
#Ömer Bulut
#kahramanmaraş
11 dakika önce
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TOKİ'den deprem seferberliği: Konutlar güvenle yükselecek
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