Hayat Anesteziden sonra sıcak su torbasında ayakları yanan kadın davayı kazandı
AKTÜEL

Anesteziden sonra sıcak su torbasında ayakları yanan kadın davayı kazandı

İzmir'de, bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Y.P.B.'nin (30), ilk çocuğunun doğumu sonrasında, üşümemesi için hemşireler tarafından ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması üzerine 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada, karar verildi. Hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş., 1500'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

DHA
Hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş., 1500'er TL adli para cezasına çarptırıldı.
Hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş., 1500'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Şubat ayında, meydana geldi. Matematik öğretmeni Y.P.B., özel bir hastanede sezaryen ile bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sırasında belden aşağısı uyuşturulan ve doğumdan sonra dinlenmesi için odasına alınan Y.P.B., görevli hemşireye üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine hemşire odaya sıcak su torbası (termofor) getirip, her iki ayağının altına bırakıp gitti.

Sıcak su torbalarının her 2 ayağın topuklarını ağır derecede yaktığı anlaşıldı.

Her iki topuğu da yandı

Doğum sırasında verilen anestezinin etkisiyle sıcak su torbasının sıcaklığını hissetmeyen Y.P.B., sabaha karşı, narkozun etkisinin geçmesi ile topuklarında çok şiddetli ağrı ve acı başlayınca durumu eşi S.B. ile yakınlarına söyledi. Bunun üzerine sıcak su torbalarının her 2 ayağın topuklarını ağır derecede yaktığı anlaşıldı. Genç anne, her iki ayağında açık yara ve ağır derecede yanık oluştuğu tespit edilince bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada tedavisi yapıldı.

Hemşirelerin ihmalinden kaynaklandığı belirtildi.

1500'er lira para cezası

Öğretmen Y.P.B., avukatları Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz aracılığıyla, olayda ihmali bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'ihmali davranışla kasten yaralama ve görevi ihmal' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılığın hazırladığı iddianame, İzmir 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş. hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen son duruşmasında karar açıklandı. Olayda ihmali bulunduğu tespit edilen hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş.'ye 1500'er TL adli para cezası verildi.

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Y.P.B.'nin avukatı Ersin Gülsoy, cezayı az bulduklarını belirterek, temyiz edeceklerini söyledi. Ayrıca hastane ve sanık hemşirelere 100 bin TL'lik tazminat davası açacaklarını belirtti.

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