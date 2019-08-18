Hayat Torul cam seyir terası ziyaretçi akınına uğruyor
KÜLTÜR SANAT

Torul cam seyir terası ziyaretçi akınına uğruyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 240 metre ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul cam seyir terası, açıldığı günden bu yana 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladı.

Haber Merkezi DHA
Torul cam seyir terası
Torul cam seyir terası

Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir terası tamamlanarak geçen yıl ziyarete açıldı. Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergâhı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Turizm sezonuyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi günde 500- 600, hafta sonları ise günde bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi gelirken, bu sayı gün geçtikçe artıyor. Cam seyir terası; bu yıl 105 bin 220, toplamda ise 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladı.

Cam terasa yoğunluk gün geçtikçe artıyor.

Şehir için önemli bir yere sahip

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Torul ilçesinin şehrin turizm destinasyonu açısından en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Özdemir, "Trabzon’dan gelen ziyaretçilerimiz, Zigana Dağı, Torul Cam Teras ve Karaca Mağarasına uğramadan gitmiyor. Bayram 9 günlük bir tatil olsaydı çok büyük bir yoğunluk bekliyorduk ancak yine de yoğun geçirdik. Bayram boyunca 10 bin 756 ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl içerisinde gelen ziyaretçi sayımız 105 bin 220, toplamda 296 bin 456 ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam terastan kokuyorlar.

Hoş vakit geçirilebiliyor

Cam seyir terasına bölgeyi ziyarete gelen gösteren Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Özdemir, şu şekilde açıklamada bulundu:

REKLAM
  • "Cam terası gezmek için gelen misafirlerimiz için çocuk parkı, yöresel ürünleri tatma imkânı ve hoş bir manzaralar karşılaşıyorlar. İlçemizle ilgili hediyelik eşyalar bulunuyor. Yerli turistler ağırlamakla beraber, Arap kökenli çok fazla turist ağırlıyoruz. Cam teras ülkemizde önemli bir yere sahip ve daha iyi projelerle cam teras daha da canlanacak."

‘Korkulacak bir şey yok’

Cam terası ziyaret eden, Bayram Eryılmaz, "Cam teras ilk defa geldim, çok güzel bir manzara ve hoş vakit geçireceğimiz mekânlar vardı. İlgili çekici ve olağan dışı, herkes gelmeli" ifadelerinde bulundu. Yüksekliğe rağmen korkulacak bir şey olmadığını belirten Sevilay Eryılmaz ise ilk kez ziyaret ettiği terası çok beğendiğini dile getirdi.

Tarihi Rüstem Paşa Camii'nin hatlarına kadın eli değdi
HAYAT
Tarihi Rüstem Paşa Camii'nin hatlarına kadın eli değdi

Göç yolundaki leylekler Avcılar semalarında
HAYAT
Göç yolundaki leylekler Avcılar semalarında

Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi
HAYAT
Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi
Eminönünde temizlik çalışmaları

Eminönü'nde temizlik çalışmaları

İstanbul'da selin vurduğu yerlerde hummalı çalışmalar başladı.
Test ediliyor

Test ediliyor

​İnsansız kara aracı Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek.
3 kamyonette 50 terörist

3 kamyonette 50 terörist

​Kamışlı'daki YPG'li teröristler Nusaybin'den görüntülendi.
'Oyuncak ayı' ile <br>katliam yapacaktı!<br>

'Oyuncak ayı' ile
katliam yapacaktı!

​Konya'da yakalanan teröristin kanlı planı bozuldu.
Milli savunmaya<br>'banker' freni

Milli savunmaya
'banker' freni

Kimi bankalar, savunma sanayi firmalarını kapı dışarı ediyor.
Mahremlerin hiç bilinmeyenleri

Mahremlerin hiç bilinmeyenleri

​FETÖ'nün gizli teşkilatının kodları iki SD karttan çıktı.

2 terörist öldürüldü

2 terörist öldürüldü

​Metina'da hava harekatı ile etkisizleştirildiler.
Garip yanıt:<br> Bak sen...

Garip yanıt:
Bak sen...

Bodrum'dan İstanbul'a gelemeyen İmamoğlu tatiline yine laf söyletmedi.
Zorunlu ayrılık

Zorunlu ayrılık

Falcao gelecek, 2 yabancı mecburen gidecek.
Düğünde katliam

Düğünde katliam

​Afganistan'da düğün salonuna intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
Poşet içinde bulundu

Poşet içinde bulundu

​Beylikdüzü sahilinde bebek cesedi kıyıya vurdu.
Çuval dolusu parayı tek sözüyle çalmış

Çuval dolusu parayı tek sözüyle çalmış

​Türkiye'yi karıştıran vurgunda yeni gelişme.
19.05'te <br>imza atacak

19.05'te
imza atacak

​Galatasaray'dan Falcao için ihtişamlı tören.
Eminönü'nde<br> son durum

Eminönü'nde
son durum

​Selin vurduğu İstanbul'da esnafın zararı büyük.
Kahramanlara teşekkür

Kahramanlara teşekkür

​Norveç emniyet müdürlüğünde ağırlandılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.