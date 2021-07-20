Trabzon Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da kurban keserken yaralandı

Ünlü şef Ömür Akkor: Kamyoncuların durduğu tesislere gidip yemeklere bakıyorum

Türkiye'nin en ünlü şeflerinden aynı zamanda seyyah ve araştırmacı olan Ömür Akkor'un Ketebe'den çıkan 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası' kitabı görücüye çıktı. Türkiye'yi gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlatan Akkor'un kitabında seyahatseverleri ve yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Yenisafak.com'a yaşadığı anları anlatan ünlü şef, ''Hâlâ Bolu Dağı'nın eski tarafındaki lokantaları ben kamyoncuların parkından tanırdım eskiden. Hâlâ çok fazla kamyoncunun olduğu yere gidip yemeklere bakma gereksinimi duyuyorum. Ama eskiye nazaran bir tık daha geride kaldılar'' dedi.