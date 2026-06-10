Trabzon lezzet noktası rekoru kırdı

Karadeniz mutfağının en özgün temsilcilerinden biri olan Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali Lezzet Noktası seçkisine dahil edilen 51 restoranıyla festivalin bu zamana kadarki rekorunu kırdı. Festivalde şimdiye kadarki en yüksek sayılı Lezzet Noktası’nı ziyaretçilerine sunan Trabzon, kentin zengin gastronomi yelpazesini ortaya koydu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi’nde Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali rekorunu kırdı. Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 51 Lezzet Noktası ile şimdiye kadarki en geniş gastronomi seçkisine ulaşan kent, gastronomi turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.
Festival kapsamında düzenlenen gastronomi programına ev sahipliği yapan Şef Erşan Yılmaz ile konuk şefler Ömür Akkor, Emre Murat ve Gökhan Ali Çamkerten, Ortahisar’dan Akçaabat’a, Maçka’dan Sürmene’ye, Uzungöl’den Yomra’ya, Vakfıkebir’den Araklı’ya uzanan rotada Trabzon’un öne çıkan lezzet duraklarını ziyaret etti. Kent genelinde belirlenen 51 Lezzet Noktası, Trabzon mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini ziyaretçilerle buluşturacak önemli bir gastronomi rehberi niteliği taşıyor.
“Gastronomi turizmi şehir ekonomisine katkı sağlayacak”
Trabzon mutfağının yalnızca Karadeniz’in değil, Türkiye’nin en güçlü gastronomi miraslarından biri olduğunu vurgulayan Şef Erşan Yılmaz, kentin doğal zenginliklerinin ve üretim kültürünün mutfağa doğrudan yansıdığını belirterek şunları söyledi:
“Trabzon çok büyük bir gastronomi potansiyeline sahip”
Trabzon mutfağının Karadeniz gastronomisinin en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu belirten Şef Ömür Akkor ise kentin yemek kültürünün yalnızca lezzetleriyle değil, taşıdığı hikayeler ve üretim geleneğiyle de öne çıktığını ifade etti.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi, yerel mutfak kültürünü görünür kılarken şehirlerin gastronomi değerlerini ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Trabzon ise bu yıl ulaştığı 51 Lezzet Noktası ile projenin en güçlü gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkıyor.
Trabzon mutfağı festivalle daha geniş kitlelere ulaşıyor
Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi etkinlikleri, Trabzon mutfağının köklü geçmişini, yerel ürünlerini, özgün ve imza lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Lezzet buluşmalarında yalnızca yemekler değil; kentin üretim kültürü, gastronomi geleneği ve mutfak mirası da farklı perspektiflerle ele alınıyor.
Karadeniz mutfağının özel tatları arasında yer alan hamsi, kuymak, Akçaabat köftesi, Trabzon pidesi, tereyağlı pilav, karalahana çorbası, laz böreği ve yöresel tatlılar, festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktası rotasında gastronomi meraklılarının beğenisine sunuluyor. Geleneksel esnaf lokantalarından yerel ürünleri çağdaş yorumlarla servis eden restoranlara kadar uzanan geniş seçki, Trabzon mutfağının çeşitliliğini ve gastronomi zenginliğini gözler önüne seriyor.
Trabzon Kültür Yolu Festivali ile birlikte kentte oluşan gastronomi hareketliliği, turizm ve yeme-içme sektörüne de önemli katkılar sağlıyor. Festival süresince Lezzet Noktalarına gösterilen yoğun ilgi, Trabzon'un gastronomi potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanırken yerel işletmelere de ekonomik canlılık kazandırıyor.