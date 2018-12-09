Trafiği birbirine katan Berkay'dan pişkin savunma

Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgayla gündeme gelen şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte olduğu araçta tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği birbirine kattı.

Direksiyon başında oturan Şahin, ters şeritten giderek kırmızı ışıkta durmadan geçti. Pişkin bir savunma yapan Şahin, ''O halde araç kullanmak büyük saçmalıktı, hataydı. Kısa mesafe olduğu için böyle bir şey yaptım, ama çok üzgünüm'' dedi.

Berkay Şahin kimdir?

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, 29 Aralık 1981 tarihinde dünyaya geldi. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekanlarda sahne alıyordu.

Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

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