Hayat Oyuncu Can Gürzapın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Oyuncu Can Gürzap'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı Can Gürzap ile sürücü yaralandı. Gürzap'ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Başhekim Dr. Mehmet Akif Çakar, "Hastamız yoğun bakımda. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Haber Merkezi AA
Başhekim, oyuncu Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Başhekim, oyuncu Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarpmıştı. Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Başhekim sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Akif Çakar, Gürzap'ın beyin kanamasının olduğunu, ancak hayati riskinin olmadığını belirterek şöyle açıklama yaptı:

  • "Hastamız dün gece hastaneye geldi. İlk tetkiklerde beyin zarıyla beyin arasında kanama olduğu tespit edildi. Tıbbi tabiriyle subrutal hemotom tespit edildi. Can beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsürtasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakımda yatmaktadır. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şu anda beyin cerrahi doktorumuzun cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok. Beynindeki kanama kısıtlanmış gibi duruyor iyi olacağını tahmin ediyoruz."

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