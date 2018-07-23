Koreli müzik grubu: Okul kitaplarımızda Türkler anlatılır

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliğinin Kültür Müsteşarlığınca “2018 K-POP Dünya Festivali” kapsamında Türkiye'ye getirilen Koreli idol grubu üyeleri, bugün başkent Ankara'da ilk yurt dışı konserlerini verecek.

Jin-Kwon, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlelerinin bulunduğunu anlatarak, “Biz kendimizi 'yeni yüz' olarak tanımlıyoruz. Var olan K-POP sanatçılarını takip ediyoruz. Türkiye’de Kore Pop’una dair bir ilginin olduğunu fark ettik. İlk yurt dışı konserimizi Türkiye’de yapıyoruz. Türkiye’deki fanlar ilgi gösterdiler" ifadesini kullandı.

"Türkler kardeştir"

İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında da Jin-Kwon, "Ailelerimiz ‘Türkler kardeştir, savaşta bize yardım ettiler’ diye söyler. Türkiye’yi ilk başta oradan duyduk. Okul kitaplarımızda Kore Savaşı’nda Türklerin yardımı anlatılır” dedi.

Türk mutfağını henüz tatmadıklarını ancak Türk çayını çok beğendiklerini dile getiren Jin-Kwon, “Sadece baklavayı tattık. Tadını çok beğendik. Baklava Kore’deki bir tatlıya benziyor” diye konuştu. Newkidd grubu lideri Jin-Kwon, gelecek ay Asya turnesine çıkacaklarını da bildirdi.

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