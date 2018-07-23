Hayat Koreli müzik grubu Okul kitaplarımızda Türkler anlatılır
KÜLTÜR SANAT

Koreli müzik grubu: Okul kitaplarımızda Türkler anlatılır

Dünyaca ünlü Koreli pop müzik idol grubu "Newkidd", ilk yurt dışı konserlerini vermek üzere Türkiye'ye geldi. "Newkidd"in lideri Kim Jin-Kwon, iki ülke arasındaki ilişki hakkında, "Türkler kardeştir. Okul kitaplarımızda Kore Savaşı’nda Türklerin yardımı anlatılır” dedi.

Haber Merkezi AA
Dünyaca ünlü Koreli pop müzik idol grubu &quot;Newkidd.&quot;
Dünyaca ünlü Koreli pop müzik idol grubu "Newkidd."

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliğinin Kültür Müsteşarlığınca “2018 K-POP Dünya Festivali” kapsamında Türkiye'ye getirilen Koreli idol grubu üyeleri, bugün başkent Ankara'da ilk yurt dışı konserlerini verecek.

Jin-Kwon, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlelerinin bulunduğunu anlatarak, “Biz kendimizi 'yeni yüz' olarak tanımlıyoruz. Var olan K-POP sanatçılarını takip ediyoruz. Türkiye’de Kore Pop’una dair bir ilginin olduğunu fark ettik. İlk yurt dışı konserimizi Türkiye’de yapıyoruz. Türkiye’deki fanlar ilgi gösterdiler" ifadesini kullandı.

"Türkler kardeştir"

  • İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında da Jin-Kwon, "Ailelerimiz ‘Türkler kardeştir, savaşta bize yardım ettiler’ diye söyler. Türkiye’yi ilk başta oradan duyduk. Okul kitaplarımızda Kore Savaşı’nda Türklerin yardımı anlatılır” dedi.

Türk mutfağını henüz tatmadıklarını ancak Türk çayını çok beğendiklerini dile getiren Jin-Kwon, “Sadece baklavayı tattık. Tadını çok beğendik. Baklava Kore’deki bir tatlıya benziyor” diye konuştu. Newkidd grubu lideri Jin-Kwon, gelecek ay Asya turnesine çıkacaklarını da bildirdi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu çirkin mesajları affetmedi
HAYAT
Diriliş Ertuğrul oyuncusu çirkin mesajları affetmedi

Can Gürzap trafik kazası geçirdi
HAYAT
Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı
HAYAT
Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.
Haddini aştı!

Haddini aştı!

​Bayern başkanından, Özil hakkında skandal sözler.
'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

Akşener'in istifasına Bahçeli'den çarpıcı yorum
Soylu söylemişti

Soylu söylemişti

​Akşener'in istifası akılları bu açıklamayı getirdi.
Beklenen izin çıktı

Beklenen izin çıktı

​30 bin hektarlık alanda 5 yıl arama yapacaklar.
Erbil'de valiliğe saldırı

Erbil'de valiliğe saldırı

3 saldırgan personeli rehin aldı, 2 polis yaralı.
Durumu kritik

Durumu kritik

​Otomotiv sektörünü derinden sarsan haber.
Artık yeter

Artık yeter

'Kazanırken Alman, kaybederken göçmenim' deyip bıraktı.
200 bin TL maaş

200 bin TL maaş

Erdoğan'ın talimatıyla tavan sınırı kaldırıldı.
'Sonuçlarına katlanırsın'

'Sonuçlarına katlanırsın'

​ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı.
Saatte 67 araç

Saatte 67 araç

​Otomotivin başkenti olarak ifade ediliyor.
Yeni hafta için uyarı

Yeni hafta için uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu ilgilendiren tahmin.

Müslümanların sessizliği İsrail'e cesaret verdi.
Bedellide kritik gün

Bedellide kritik gün

Yüzbinlerin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde.
İki soluklu plan

İki soluklu plan

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.