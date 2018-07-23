Hayat Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı
GENEL SAĞLIK

Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı

Son günlerde doktora şiddet olaylarının artması üzerine, İzmirli Cerrah Prof. Dr. Osman Nuri Dilek’in ameliyat sonrası ellerinin görüntüsünü paylaşması yürekleri burktu. Doktorlara karşı darp olaylarına dikkat çeken Prof. Dr. Dilek, sosyal medya hesabından ellerini görüntüsünü paylaşıp, "Dillerde kafaya inen kaldırım taşı, gönüller kırık” dedi.

Haber Merkezi IHA
Prof. Dr. Dilek’in paylaşımı kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Prof. Dr. Dilek’in paylaşımı kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Son zamanlarda doktora şiddet olaylarının artması üzerine, İzmirli cerrah Prof. Dr. Osman Nuri Dilek’in paylaşımı yürekleri burktu. Ameliyattan çıkan ve elleri buruş buruş olan cerrah, doktorları darp olaylarına dikkat çekti. Ellerinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan cerrah, doktorlarla ilgili bir mesaj da yayımladı. Prof. Dr. Dilek’in bu paylaşımı kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.

6 saatlik whipple ameliyatından sonra çekti

Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, ellerini buruşmuş haldeyken paylaştığı fotoğrafına şu mesajları yazdı: “Bugün 6 saatlik bir whipple ameliyatı (Pankreas tümörü ameliyatı) sonrası ellerimin hali ve terler. Diğer yerleri siz tahmin edin. Ameliyat ekibindeki herkes aynı durumda. Dillerde kafaya inen kaldırım taşı, gönüller kırık.”

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