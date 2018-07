Can Gürzap trafik kazası geçirdi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap ile sürücü yaralandı. Can Gürzap ve motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2018, 09:50 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2018, 10:04 AA