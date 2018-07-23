Hayat Can Gürzap trafik kazası geçirdi
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Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap ile sürücü yaralandı. Can Gürzap ve motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Can Gürzap'ın tedavisi devam ediyor.
Can Gürzap'ın tedavisi devam ediyor.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Gürzap Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Davut Tataroğlu" rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kafa ve göğüs travması olduğu tespit edildi

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncuda kafa ve göğüs tramvası olduğunu ve hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirterek, "Arkadaşlar değerlendiriyor. Kafa ve göğüs travması olduğu tespit edildi ilk aşamada. Tam olarak tomografileri falan çekilsin, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi görsün net olarak bilgi verelim. Değerlendirelim şu aşamada, erken konuşursak eksik kalır" dedi.


Can Gürzap'ın kaza anı güvenlik kamerasında
OYNAT 00:31
Can Gürzap'ın kaza anı güvenlik kamerasında
Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Can Gürzap'a Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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