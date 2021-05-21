Hayat Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyeti ağırladı
AKTÜEL

Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyeti ağırladı

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi’nin Teknopark ile ilgili, bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak ve ikili iş birliklerini görüşmek üzere Trakya Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ankara temasları kapsamında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç ile bir araya gelen Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyetin ikinci durağı Edirne oldu. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Makedonyalı heyet, üniversite bünyesindeki Teknopark, Sağlık Müzesi, İmaret Müzesi ve Karaağaç Yerleşkesini ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyeti ağırladı
Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyet Trakya Üniversitesi'nde

Trakya Üniversitesi heyetinin geçtiğimiz aylarda Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska’yı ziyaret etmesinin ardından iadeiziyarette bulunan Bakan Carovska, Rektörlük makamında Rektör Prof. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Arafat Şabani, Eğitim Politikaları Danışmanı ve Önceki Dönem Çalışma, Sosyal Politikalar Bakan Vekili Gönül Bayraktar ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

İki heyet ilk olarak Rektörlük binasında bir araya gelirken ziyarette Trakya Üniversitesi’nin tecrübeleri doğrultusunda Kuzey Makedonya’da kurulması planlanan teknopark, akreditasyon, akademik etkinlik ve iş birlikleri, değişim programlarının hayata geçirilmesi gibi konular görüşüldü. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bakan Mila Carovska ve beraberindeki heyeti Edirne’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında bilgiler paylaştı.

Görüşmeler sırasında Sultan İkinci Bayezid Külliyesi’ndeki Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret müzelerinin yanı sıra Karaağaç Kampüsü ziyaret edildi.
Görüşmeler sırasında Sultan İkinci Bayezid Külliyesi’ndeki Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret müzelerinin yanı sıra Karaağaç Kampüsü ziyaret edildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: Türkiye’de “Balkanlar ve Üniversite” dendiğinde, Balkanlarda da “Türkiye ve Üniversite” dendiğinde akla gelen ilk kurum Trakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi’nin bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ulusal ve uluslararası birçok iş birliğine ve önemli başarılara imza attıklarını belirterek, “Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve uzmanlığı Balkanlar… Bu kapsamda dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’nın da ülkemiz ve üniversitemiz için çok özel bir yeri var. Sahip olduğumuz birikim ve tecrübeyi, birçok Balkan ülkesi ile olduğu gibi Kuzey Makedonya ile de paylaşmayı sürdürüyoruz. Eğitim, sağlık, teknopark başta olmak üzere her konuda ortak çalışmalar yürütebileceğimiz bir zemin mevcut. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Makedonya’ya çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret sırasında değerli dostumuz, Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ile bir araya gelerek ülkelerine kurulmasını önerdiğimiz teknopark konusundaki ön değerlendirmemizi gerçekleştirmiştik. Bugün de kendilerini Edirne’de ağırlamaktan, gerek üniversitemizin olanaklarını gerekse Teknoparkımızda hayata geçirilen çalışmaları kendilerine anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Trakya Üniversitesi olarak Kuzey Makedonya’ya kalkınma hamlesine değer katacak destekler sağlayabiliriz. Bununla birlikte üniversite olarak Kuzey Makedonya’nın, Türkiye’deki farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği geliştirilmesi konusunda da bir köprü vazifesi üstlenebilir, Dış İşleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA gibi kurumlardan destek sağlayabiliriz. Bu yakın ilişkilerin, önümüzdeki günlerde, teknopark başta olmak üzere çok verimli iş birliklerini beraberinde getireceğine gönülden inanıyoruz.” dedi.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska: Karşılıklı işbirliği ve tecrübe aktarımı bizler için değerli

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska da Trakya Üniversitesi’nin Balkanlara yönelik çalışmaları ve bu alandaki uzmanlığı ile bölgenin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Bakan Mila Carovska, “Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya’daki birçok üniversite ile yakın ilişki içerisinde. Ayrıca eğitim için Kuzey Makedonya’dan Trakya Üniversitesi’ne gelen çok sayıda öğrencimiz mevcut. Karşılıklı yardımlaşma ile tecrübe aktarımı konusunda Trakya Üniversitesi’nin ülkemize çok şey katacağına inanıyoruz. Özellikle Teknopark konusundaki deneyimleri bizler için yol gösterici nitelikte. Bu verimli modeli ülkemize taşımak için Trakya Üniversitesi’nin bize sunduğu öneriler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Ülkemize döndüğümüzde bu konudaki projelerimizi ve çalışma takvimimizi Başbakanımıza da aktararak hızlı bir şekilde yol almak istiyoruz. Sıcak karşılamaları ve nazik ev sahiplikleri için Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere tüm Trakya Üniversitesi heyetine teşekkür ediyorum. ” dedi.

Görüşmelerin ardından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi’ndeki Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret müzelerinin yanı sıra Karaağaç Kampüsü de ziyaret edildi. Edirne’nin tarihi ve doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini belirten Bakan Mila Carovska, Trakya Üniversitesi’nin bu önemli kültürel değerlere sahip çıkmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonyalı heyet, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Selimiye Camii ziyareti sonrası İstanbul’a hareket etti.

Abone Ol Google News
Domates toplarken ikna edildi

Domates toplarken ikna edildi

Ekipler aşı olmak istemeyen vatandaşı serada buldu.
Arı üreticilerini bekleyen tehlike

Arı üreticilerini bekleyen tehlike

Önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruyacak.
Dev proje tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​: Hedefleri tek atışta küle çeviriyor

​Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak.

​Müjdeli haber gelirse tarih kapma yarışı başlayacak.
Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
ABD'den Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz
Dünya

ABD'den Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın en büyük adası olan Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemediklerini belirtti.
Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı
Hayat

Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilmişti. Vücudundaki yanıkların acısı ve korku nedeniyle sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldığı anların görüntüleriyle milyonları duygulandıran minik Beril'den güzel haber geldi. Küçük bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, anne Fatma Aktaş Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’ya teşekkür ederek "Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine” dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları, dün akşam varılan ateşkes anlaşması sonrası durdu. 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı. En az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı. İsrail güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. Devlet okullarından 46'sı zarar gördü, 18 hastane ve klinik yıkıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.