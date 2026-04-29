TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’ndan müjdeli haber: 7. sezon onayı geldi

08:1229/04/2026, Çarşamba
Gönül Dağı, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 220. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir veda edecek.
TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizisi Gönül Dağı için beklenen karar açıklandı. Yayın sezonunun sonuna yaklaşırken kanaldaki yapımların gelecek planları netleşmeye başlarken, Köprü Film imzalı dizinin hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Daha önce Teşkilat ve Taşacak Bu Deniz dizileri için yeni sezon onayını veren TRT 1 yönetimi, Gönül Dağı için de "devam" kararı aldı. Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği ve yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in yürüttüğü dizinin, büyük ilgi gören hikayesiyle 7. sezonda da ekranlarda olacağı belirtildi.

Sezon finali tarihi belli oldu

Başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan dizinin final takvimi de netleşti. Gönül Dağı, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 220. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir veda edecek.

TRT 1’in bu uzun soluklu ve sevilen projesi, kısa bir yaz arasının ardından eylül ayında başlayacak olan yeni yayın döneminde, 7. sezonuyla kaldığı yerden hikayesini sürdürmeye devam edecek.

