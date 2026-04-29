TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’ndan müjdeli haber: 7. sezon onayı geldi

Daha önce Teşkilat ve Taşacak Bu Deniz dizileri için yeni sezon onayını veren TRT 1 yönetimi, Gönül Dağı için de "devam" kararı aldı. Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği ve yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in yürüttüğü dizinin, büyük ilgi gören hikayesiyle 7. sezonda da ekranlarda olacağı belirtildi.

Sezon finali tarihi belli oldu

Başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan dizinin final takvimi de netleşti. Gönül Dağı, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 220. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir veda edecek.