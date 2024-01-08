TRT ortak yapımı 'Tay 2: Ebabil Takımı' filminin hikayesi Kudüs'te başlıyor

"İkinci filmimiz Kudüs'te başlıyor. 637 yılı, Kubbetü's Sahra'nın temelinin yeni atıldığı yıllar. Kudüs'ten güzel görüntülerimiz var. Daha sonra bizim Tay'ımızın Mekke'ye uzanan bir yolculuğu başlıyor. Bir yol hikayesi. Hikaye esnasında birçok macera yaşayacaklar. İlk filmde biz duygulara çok temas etmiştik. Anne çocuk, dede torun ilişkisini anlatmıştık. Bu filmimiz de yine Tay'ın duygulara çok hitap ettiği, aynı zamanda Tay'ın kahramanlık hikayesi oldu. Yolculuk esnasında Tay'ın kahramanlaştığını ve arkadaşlarının yardımıyla birçok zorluğu aştığını görüyoruz. Burada Ebabil kuşlarının Ebrehe'nin ordusunu yok edişini de anlatıyoruz. Dolayısıyla Ebabil kuşlarımız da filme eşlik ediyor. Güzel bir tema oldu bizim için. İzleyicilerle buluşturmak da bizi mutlu ediyor açıkçası."