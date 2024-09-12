TRT siyonist işgali dünya gündemine taşıyor: "Holy Redemption: Kutsal İşgal" belgeseli bu akşam izleyiciyle buluşuyor

İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım, katliam ve zulüm uzun yıllardır devam ediyor. Tüm bu süreçte Filistinliler sevdiklerini, topraklarını dünyanın gözü önünde kaybederken, hayal edilemez acıları her gün yaşıyor.

Böylesi bir vahşet ortamını sıcak gündem oluşturarak tüm dünyaya duyurmak için TRT’nin Filistin topraklarında gerçek kişi, görüntüler ve gizli çekimlerden oluşan belgeseli

"Holy Redemption: Kutsal İşgal"