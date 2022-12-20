​TRT’den 2022 FIFA Dünya Kupası’nda rekor üstüne rekor

2022 FIFA Dünya Kupası boyunca oynanan 64 maçı TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız, TRT 4K kanalları ile TRT İzle dijital platformundan sporseverlerle buluşturan TRT, turnuva süresince gerçekleştirdiği yayın ve izlenme verileriyle başarısını bir kez daha taçlandırdı.

TV’de ve dijitalde rekor kırıldı

20 Kasım - 18 Aralık tarihleri boyunca canlı yayınladığı maçlar, maç öncesi, sonrası ve tüm gelişmelerle ilgili ekranlara getirdiği Kupa Günlüğü ile Kupa Saati programları, turnuvaya özel olarak hazırladığı 3’te 3 Futbol programı ve maç tekrarlarıyla televizyon kanallarında 600 saatlik, TRT İzle dijital platformunda 150 saatlik yayın yapan TRT, tüm Türkiye’ye 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını doyasıya yaşattı.

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Katar-Ekvator maçıyla başlayan, Arjantin-Fransa final karşılaşmasıyla son bulan 2022 FIFA Dünya Kupası şölenini sporseverler TRT ekranlarından takip ettiler. Arjantin’in şampiyonluğuyla sonuçlanan final karşılaşmasında AB’de 20.99, ABC1’de 19.52, Total’de ise 16.50 reyting alan TRT 1, reytinglerde 2022 yılının rekorunu kırdı. Böylece final karşılaşmasında yüzde 54’lük izlenme payıyla yılın tarihi rekoru kırılırken her 2 televizyon izleyicisinden 1’i

TRT 1 ekranına kilitlendi

TRT İzle dijital platformundan turnuva boyunca yayınlanan maçlarla 10 milyonun üzerinde tekil kullanıcı sayısına ulaşılırken, 50 milyonu aşkın izlenme ile tarihi bir rekor kırıldı.