Arian, İsrail'in eylemlerinin sadece işgali sürdürmekle ilgili olmadığını, ne pahasına olursa olsun Yahudi çoğunluğu korumak için Filistinlileri etnik olarak temizlemek amacı taşıdığını belirterek,

"Dünya siyonizmin gerçek yüzüne tanıklık ediyor; adalete yer vermeyen, yalnızca tahakküm ve yerinden etmeye dayalı bir proje.