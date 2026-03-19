TRT'nin sevilen dizisi final yaptı

Geçtiğimiz yıl yayına başlayan Vefa Sultan dizisi, bu yıl Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1 ekranlarında verildi. Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı film, bu gece final bölümü ile ekrana geldi.
Filmin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- "Vefa Sultan’ın ikinci sezonu boyunca dualara, gözyaşlarına, umutlara ve vefaya ortak olduk. Bu hikâyeye gönlünü veren siz kıymetli izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederiz.
- Sizler izledikçe bu yol anlam kazandı. Sizler hissettikçe bu hikâye büyüdü.
- Çünkü bazı hikâyeler yalnızca anlatılmaz... yaşanır, hissedilir ve kalpte iz bırakır.
- Unutmayın; vefa yalnızca bir hikâye değil, bir hatıra, bir iz, bir ömürdür.
- Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. "
Vefa Sultan dizisinin konusu
Vefa Sultan, yeni sezonunda Muslihuddin Mustafa’nın Hac vazifesi sonrası pirlik yolculuğuna ve İstanbul’daki mürşitlik dönemine odaklanıyor. Şehre döndüğünde dergâhın duvarlarını aşan sorumluluklarla karşılaşan Vefa Sultan, büyüyen şehrin karmaşasında kaybolan ruhlara rehberlik ederek onları kendi hakikatlerine kavuşturuyor. İnsanın kendi nefsiyle verdiği büyük savaşı sarsıcı bir dille işleyen dizi, merhamet ve adalet arasındaki ince çizgide etkileyici bir manevi serüven sunuyor.