TÜİK açıkladı: Türkiye'de kaç çocuk var?

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'nin nüfusu, geçen yıl 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. 2022'de binde 7,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2023'te binde 1,1'e geriledi. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 oldu.