TÜİK rakamları paylaştı: Ölüm sayısı 2023 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında 505 bin 269 olan ölüm sayısı, 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu. 2023 yılında ölenlerin yüzde 53,9'u erkekler, yüzde 46,1'i kadınlardan oluştu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022 yılında binde 5,9 iken 2023 yılında binde 6,2 oldu. 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düşerken, 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düştü.





Kaba ölüm hızı en yüksek il Adıyaman





Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 18 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,0 ile Batman ve Van izledi.









Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 12,3 oldu. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu.





Bebek ölüm hızı binde 10





2022 yılında 9 bin 555 olan bebek ölüm sayısı, 2023 yılında 9 bin 575 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10 oldu. Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2022 yılında binde 11,2 iken 2023 yılında binde 14,5 oldu.















