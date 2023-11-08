Tüketiciler kasımın ilk beş gününde deterjan stokladı

Hepsiburada'nın "Efsane Kasım"ı hızlı başladı. Kasım’ın ilk 5 gününde 100 Milyon ziyaretçi indirimli ürünlere ulaşmak için yarıştı. Akşam 9:00-10:00 saatleri arası Türkiye online alışverişte buluşurken en çok satılan ürün deterjan oldu. İlk 5 günde 100 binin üzerinde Hepsiburada müşterisi “Hepsiburada Limiti” başvurusu yaparken toplam siparişlerin yaklaşık %50'si taksit, %30'u ise erteleme avantajlarıyla gerçekleşti.





Efsane Kasım'ın ilk 5 gününde sırasıyla en çok, temel tüketim ve gıda, giyim, züccaciye, kozmetik ve ev–yaşam ürünlerine ilgi gösterildi. Ürün bazında en çok satanlar ise deterjan, cilt bakım ürünleri, spor ayakkabılar ve sweatshirtler oldu.





En fazla alışveriş 20:00 – 23:00 saatleri arasında yapıldı

İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Efsane Kasım'a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 20:00 ile 23:00 saatlerini tercih etti.

Küçük ev aletlerinin yıldızı süpürgeler

Şarjlı süpürgelere olan talep geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde %35 artış gösterirken, en çok satan markalar ise Philips, Xiaomi ve Roborock oldu.





Kozmetikte yerli markalara ilgi yüksek

Hepsiburada platformu üzerinden ilk beş günde en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri serumlar, yüz bakım kremleri ve tonikler oldu. En çok satan markalarda ise yerli markalar öne çıktı. The Purest Solutions ve Cream Co.’nun ürünleri en çok satanlar arasında yer aldı.

Anne - bebek kategorisinde bebek arabası ve park yatak ön planda

Efsane Kasım’da ilk 5 günde anne-bebek kategorisinde en çok satılan ürünler elle katlanan ve pratik kullanımıyla ebeveynlerin tercihi olan Cybex markalı bebek arabası ve Yoyko markasının anne yanı park yatağı oldu.





Modada kışlık alışverişi başladı