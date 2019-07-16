Turgutlu Kent Müzesine önemli bir arşiv daha kazandırıldı

Turgutlu Kent Müzesi’nin envanteri, Turgutluluların desteğiyle her geçen gün biraz daha zenginleşirken geçtiğimiz günlerde yeni bir koleksiyon daha müzeye kazandırıldı. Özel bir koleksiyonerde bulunan Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Yenice’nin negatif film arşivi, müze dostlarının katkılarıyla Kent Müzesi’ne kazandırıldı.

Turgutlu’nun en önemli kültür merkezlerinden birisi olan Turgutlu Kent Müzesi’nde, ziyaretçilere bölge tarihi hakkında bilinmeyenler aktarılırken bir taraftan da yapılan çalışmalar ve arşiv araştırmaları ile kentin hafızasının oluşturulması yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Bu kapsamda bir süre önce ulaşılan ve bir özel koleksiyonerde bulunan Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Yenice’nin Turgutlu ve bölgenin 1920’lerin sonlarından 1950’li yıllara kadar olan dönemini günümüze ulaştıran cam ve asetat filmlerden oluşan arşivi Turgutlu Kent Müzesi’ne kazandırıldı.

Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Yenice’nin çektiği fotoğraflar.

Ahmet Hamdi Yenice’nin fotoğrafları kazandırıldı

Turgutlulu hayırseverlerin katkılarıyla satın alınan koleksiyonda 1500 civarında fotoğrafın negatifi bulunuyor. Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Yenice’nin Turgutlu’nun ilk yerleşik fotoğrafçısı olduğu belirtilirken Turgutlu Kent Müzesi’nde söz konusu arşivin dijitalleştirilmesi ile ilgili çalışmalara da başlandı. Bu önemli arşivin Turgutlu’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Kent Müzemizin arşivini zenginleştirme çabalarımız devam ediyor. Turgutlu’nun ilk fotoğrafçısı olarak kabul edilen Ahmet Hamdi Yenice’nin geçmişimize ışık tutacak olan bu arşivi Turgutlu’ya kazandırmamızda emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum.”

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Bu önemli arşivin Turgutlu’ya kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etmek için 16 Temmuz Salı günü saat 19.00’da Turgutlu Kent Müzesinde bir tören düzenleneceği açıklandı.

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