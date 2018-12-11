Turistlerin en sevdiği tatlılar açıklandı

Turizmde son yıllarda en önemli harcamalardan biri yemeğe yapılıyor. CNN International turistlerin en sevdiği tatlıların olduğu yerleri sıraladı. Türkiye'den de listeye 2 tatlı girdi.
İşte o liste:
Alfajores, Güney Amerika
Elmalı Strudel, Avusturya
Karaorman Pastası, Almanya
Cannoli, Sicilya
Cardamom Buns, İsveç
Cendol, Singapur
Dondurulmuş krema, Fransa
Coconut cake, Güney Amerika
Cornes de Gazelle, Fas
Crème Brûlée, Fransa
Dan Tats, Hong Kong
Eszterhazy Torta, Macaristan
Krem Karamel, Latin Amerika
Gâteau Fondant au Chocolat,
FransaGelato, Roma
Gulab Jamun, Hindistan
Kashata, Doğu Afrika
Kifli, Macaristan
Kouign Amann, Fransa
Kulfi, Hindistan
Lemon Tart, Fransa
Reçelli Turta, Avusturya
M'hanncha, Fas
Ma'amoul, Orta Doğu
Mandazi, Güney Sudan
Medovik, Rusya
New York Cheesecake, Amerika
Oliebollen, Hollanda
Pavlova, Avustralya ve Yeni Zelanda
Polvorónes, Latin Amerika, İspanya ve Filipinler
Rigó Jancsi, Macaristan
Sesame Balls, Jian Dui: Çin
Snow Ice, Xue Hua Bing, Tayvan
Sour Cherry Pie, Amerika Ortabatısı
Sticky Rice with Mango, Tayland
Sticky Toffee Pudding, İngiltere
Tarte Tatin, Fransa
Tres Leches Cake, Meksika ve Amerika
Trifle, İngiltere
Tub Tim Krob, Tayland
Künefe, Levant