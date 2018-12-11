Hayat Turistlerin en sevdiği tatlılar açıklandı
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Turistlerin en sevdiği tatlılar açıklandı

Tatil için farklı şehir ve ülkelere seyahat ederken muhakkak gidilen bölgenin kendine has lezzetleri de denenir. Yöresel lezzetler tadılır, meşhur yemekleri muhakkak yenir. Hatta son yıllarda özellikle gastronomi turları düzenleniyor. Turistlerin en sevdiği tatlılar böylece belli oluyor. Türkiye'den de listeye 2 tatlı girdi.

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Künefe
Künefe

Turizmde son yıllarda en önemli harcamalardan biri yemeğe yapılıyor. CNN International turistlerin en sevdiği tatlıların olduğu yerleri sıraladı. Türkiye'den de listeye 2 tatlı girdi.

İşte o liste:

Alfajores, Güney Amerika

Elmalı Strudel, Avusturya

Karaorman Pastası, Almanya

Browni, Amerika

Cannoli, Sicilya

Cardamom Buns, İsveç

Cendol, Singapur

Damla Çikolatalı Kurabiye, Amerika

Dondurulmuş krema, Fransa

Coconut cake, Güney Amerika

Cornes de Gazelle, Fas

Crème Brûlée, Fransa

Dan Tats, Hong Kong

Donut, Amerika

Eszterhazy Torta, Macaristan

Krem Karamel, Latin Amerika

Gâteau Fondant au Chocolat,

FransaGelato, Roma

Gulab Jamun, Hindistan

Cheesecake, Japonya

Kashata, Doğu Afrika

Kifli, Macaristan

Kouign Amann, Fransa

Kulfi, Hindistan

Lemon Tart, Fransa

Reçelli Turta, Avusturya

M'hanncha, Fas

Ma'amoul, Orta Doğu

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Mandazi, Güney Sudan

Medovik, Rusya

New York Cheesecake, Amerika

Oliebollen, Hollanda

Pavlova, Avustralya ve Yeni Zelanda

Polvorónes, Latin Amerika, İspanya ve Filipinler

Rigó Jancsi, Macaristan

Saffron Ice Cream, İran

Sesame Balls, Jian Dui: Çin

Snow Ice, Xue Hua Bing, Tayvan

Sour Cherry Pie, Amerika Ortabatısı

Sticky Rice with Mango, Tayland

Sticky Toffee Pudding, İngiltere

Tarte Tatin, Fransa

Tiramisu, İtalya

Tres Leches Cake, Meksika ve Amerika

Trifle, İngiltere

Tub Tim Krob, Tayland

Künefe, Levant

Kadayıf dolması, Orta Doğu

Burma, Orta Doğu ve Türkiye

Baklava, Türkiye

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