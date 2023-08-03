Türk arkadaşlarından etkilenen genç Müslüman oldu: Alman Noa 'Nuh' ismini aldı

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Noa etrafındaki çoğunluğu Türk olan arkadaşlarının dürüst ve sıcak kanlı olmalarının kendisini etkilediği için İslam'ı seçtiğini ifade etti.









Noa Müslüman olmadan arkadaşlarıyla camiye sık sık geldiğini, arkadaşlarının düzenli haftalık ders ve sohbetlere katılmasının kendisini çok etkilediğini ifade etti. Annesinin kararına saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

Cami İmam Hatibi Bahattin Arısoy’un telkiniyle şehadet getiren Noa’ya Arısoy Nuh ismini koyarak Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizi hatırlatan bir demet gül hediye etti.



