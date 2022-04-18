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Hayat Türk halkı resmi ve dini nikahı gerekli görüyor
AKTÜEL

Türk halkı resmi ve dini nikahı gerekli görüyor

Areda Survey’in evlilikte nikah konusunun Türkiye’de nasıl karşılandığını sorgulayan, “Evlilikte nikah ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine katılıyorsunuz?” sorusuna ise, katılımcıların yüzde 75,7’lik büyük çoğunluğu hem dini hem de resmi nikahın evlilik için gerekli olduğu yanıtını verdi.

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Haber Merkezi DHA
Türk halkı resmi ve dini nikahı gerekli görüyor
Arşiv

Buna karşın yüzde 55,1’i ise her birinin yapacağı farklı işlerin olduğunu düşünürken, kadının evden, erkeğin ise toplumsal işlerden sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 13,2 düzeyinde seyretti.

KADININ EVDEN, ERKEĞİN TOPLUMSAL İŞLERDEN SORUMLU OLDUĞU DÜŞÜNCESİ DEĞİŞTİ

2021 yılının aynı ayında gerçekleştirilen araştırmasının sonuçlarına göre, bu yıl kadın ve erkeğin yapacağı farklı işlerin olduğuna ilişkin anlayışta artış olduğu görülürken, kadınla erkeğin rollerinin her yerde aynı olduğu düşüncesi ile kadının evden, erkeğin ise toplumsal işlerden sorumlu olduğu yönündeki düşüncede düşüş yaşandığı tespit edildi.

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TÜRK HALKI, RESMİ VE DİNİ NİKAHI GEREKLİ GÖRÜYOR

Areda’nın, evlilikte nikah konusunun Türkiye’de nasıl karşılandığını sorgulayan, “Evlilikte nikah ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine katılıyorsunuz?” sorusuna ise, katılımcıların yüzde 75,7’lik büyük çoğunluğu hem dini hem de resmi nikahın evlilik için gerekli olduğu yanıtını verdi.

Resmi nikahı yeterli görenlerin oranı yüzde 19,4 olarak tespit edilirken, buna karşın dini nikahı yeterli görenlerin oranı ise yüzde 1,6 düzeyinde seyretti. Öte yandan, yüzde 3,3’lük dilim ise, birlikte yaşamak için nikahın çok önemli olmadığını ifade etti.


  • Araştırma 25-29 Mart tarihleri arasında AREDA Survey PBDP’si kullanılarak NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

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Areda Survey araştırdı: AB'ye üyelikte toplumsal destek yok
FOTOĞRAF 7
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Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkileri, başından itibaren inişli çıkışlı bir seyir izlemesine ve zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi sürdürme konusundaki iradesi ve temasları her alanda devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği önemini ve gerekliliğini korumayı sürdürürken, Türk halkının da bu konu hakkındaki görüşleri farklılık göstermeye devam ediyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in gerçekleştirdiği “Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi\" anketi de Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri ve Türk toplumundaki dikkat çeken AB algısını gözler önüne serdi.<br>
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Areda'nın katılımcılara yönelttiği, “Sizce Türkiye AB'ye girmeli midir?\" sorusuna karşılık, Türk halkının yüzde 51'inden Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda destek gelmedi. Yüzde 48,6'lık oranla girmeliyiz cevabını verenler içerisinde, kadınlar, 25-34 yaş arası kişiler ve lisans mezunlarının çoğunluğu dikkat çekti. Buna bağlı olarak, AB'ye girmeliyiz diyenlerin ilk tercih nedeni ekonomik kalkınma olurken, AB'ye girmemeliyiz diyenlerin ise bağımsızlığı kaybetme kaygısı yaşadıkları tespit edildi.<br>
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AB'YE ÜYE OLMAK İSTEMEYENLER, TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞININ TEHLİKEYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR<br><br>Türkiye AB'ye girmelidir diyenlerin yüzde 36,7'si, bu konuya ilişkin ekonomik istikrarın artacağını ve sürdürülebilir büyümenin sağlanacağını gerekçe gösterirken, sağlık, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda standartların iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 10,7 olarak seyretti. Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini savunanların yüzde 24,5'i Türkiye'nin egemenlik bağımsızlığının zarar göreceğinden endişeli olduğunu öne sürerken, yüzde 15,5'lik kısım ise AB'nin dağılacağını düşündüğünü ifade etti.
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“MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE\"<br><br>“Türkiye'nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?\" sorusuna cevap verenlerin yarıdan fazlası Türkiye'nin merkez ülke olduğunu düşünürken, her dört kişiden birinin Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak gördüğü belirlendi. Bu da Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı bağlantısız ve çok yönlü dış politikanın topluma yansıdığını gösterdi. Dış politikanın merkez ülke anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini savunanların oranı da yüzde 62 düzeyinde seyretti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 50,7'si Türkiye'nin Avrupa ülkesi olduğunu söylerken, yüzde 49,3'ü ise Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak görmediğini ifade etti.
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YÜZDE 66'SI “TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN AB'YE ÜYE OLMACAK\" DİYOR<br><br>Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı Türkiye'nin hiçbir zaman AB'ye üye olamayacağını düşündüğünü belirtti. Bu fikri savunanların başında 18-24 yaş aralığı, lise mezunları ve erkekler gelirken, yüzde 20,6'lık dilim uzun vadede, yüzde 14'lük dilim ise kısa vadede üyeliğin gerçekleşeceğine inandığını belirtti.
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ŞANGAY ALTERNATİF DEĞİL<br><br>Katılımcılara yöneltilen, “Türkiye, AB'ye alternatif olarak Şangay Beşlisine üye olmalı mıdır?\" sorusuna karşılık, kamuoyunda zaman zaman tartışılan ve AB'ye alternatif olarak Şangay'a dahil olma fikrinin toplumsal karşılığı bulunmadığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 61,1'lik kısmının olumsuz yanıt verdiği soruda, her on kişiden altısı, Şangay Birliğine karşı çıktığını ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 90'lık oranla büyük bir çoğunluğu, AB'nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilediğini düşünmediğini belirtirken, yüzde 10'luk kısım ise olumlu karşıladı.
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Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 21-24 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden 'Profil Bazlı Dijital Panel Araştırması' CAWI ile gerçekleştirildi.
Areda Survey araştırdı: AB'ye üyelikte toplumsal destek yok
Areda Survey'in gerçekleştirdiği, "Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi" araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 51'i, Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini savunuyor. Araştırma şirketinin yaptığı araştırma anketine 2 bin kişi katılım sağladı.
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

​Türk halkı resmi ve dini nikahı gerekli görüyor.
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