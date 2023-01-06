Hayat Türk halkının en çok tercih ettiği kitap türü Areda Survey bin 100 kişiye sordu işte cevaplar
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Türk halkının en çok tercih ettiği kitap türü: Areda Survey bin 100 kişiye sordu işte cevaplar

Areda Survey, bin 100 kişinin katılımıyla Türk halkının kitap okuma alışkanlığını araştırdı. Araştırmaya göre Türk halkı basılı kitap, e-kitap ve sesli kitap türlerinden yüzde 88,4 ile en çok basılı kitap tercih ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Türk halkının en çok tercih ettiği kitap türü: Areda Survey bin 100 kişiye sordu işte cevaplar
Areda Survey anket sonucu

Kitap kurdu olanların hemfikir olduğu bir konu var; basılı kitapların kokusu ve onlara dokunarak duygusal bağın kurulması okuyuculara büyük bir mutluluk veriyor. Araştırmaya göre günümüzde en çok yüzde 88,4 ile basılı kitabı tercih ediliyor. E-kitap tercih edenlerin oranı yüzde 6,7, sesli kitap diyenlerin oranı ise yüzde 4,8.

EVDE OKUYORUZ

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 94,5’i kitabını evinde okuyor. Diğer kitap okuma alanları ise sırasıyla toplu taşıma, park-kafe, okulda-işte, kütüphanede gerçekleştiriliyor.

BİR TIK UZAĞIMIZDA

Günümüzde fiziksel olarak alışveriş yerine internet üzerinden yapmak pratik olduğu için tercih ediliyor. Araştırmaya göre kitap alırken katılımcıların yüzde 27’si internet sitelerini tercih ediyor. Diğer seçeneklerde ise yüzde 26,6 ile arkadaşlar, yüzde 23,8 ile sahaflar, yüzde 13,2 ile zincir mağazalar yer alıyor.

Okuyucuların ne sıklıkla kitap aldığı incelendiğinde yüzde 35,2’si ayda bir kitap aldığını belirtirken, yüzde 29,6’sı altı ayda bir, yüzde 15,5’i yılda bir, yüzde 10,3’ü haftada bir kitap aldığı vurgulandı. Yüzde 9,4’lük kesim ise hiç kitap almadığını belirtti

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