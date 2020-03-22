Hayat Türk Kızılayıdan kan bağışı çağrısı Koronavirüs nedeniyle kan bağışı durma noktasında
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Türk Kızılayı’dan kan bağışı çağrısı: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı durma noktasında

Koronavirüs tehdidi karşısında evde kalınması uyarısını dikkate alan vatandaşların kan vermekten kaçınması, kan bağışını da durma noktasına getirdi. Kızılay yetkilileri, elde yeterli kan stoku bulundurulabilmesi için vatandaşların kan bağışı yapmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan, yüzbinlerce insana bulaşan ve binlerce insanın da ölümüne neden koronavirüs kan bağışını da durma noktasına getirdi. Türkiye’de salgının görülmeye başlandığı ilk günden itibaren alınan sıkı tedbirlerle vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılar yapıldı. Vatandaşlar koronavirüse karşı tedbirli davranırken, kan bağışını da ihmal etti. Hastanelerdeki acil olmayan ameliyatlar iptal edilmiş olsa da kan ihtiyacının devam edeceğini belirten Kızılay yetkilileri vatandaşların kan bağışı yapmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

SABİT NOKTALAR AKTİF OLACAK

Sağlıklı bireylerin süreç boyunca hastanelere gitmemesi yönündeki tavsiyelere uymasını isteyen Kızılay yetkilileri, olağan hallerde olduğu gibi Türk Kızılay’ının hastaneler dışında kan bağışı toplamaya devam edeceğini dile getirdi. Kızılay çalışanlarının gerekli bütün tedbirleri aldığı belirtilirken gezici kan bağış araçlarının sahadan çekileceği fakat sabit kan bağış noktalarının aktif şekilde kan bağışı toplamaya devam edeceği ifade edildi. Koronavirüsün yaygın olarak görüldüğü ülkelerdeki kan bağış çağrılarına dikkat çeken Kızılay yetkilileri salgın sürecine yeterli kan stoku ile girilmesi için sabit kan bağışı noktalarına, daha önceden kan bağışında bulunmuş düzenli kan bağışında bulunmuş sınırlı sayıda vatandaşın telefonla veya SMS ile çağırılabileceği belirtildi.

BAĞIŞA DAVET EDİYORUZ

  • Kızılay yetkilileri tüm kan bağış noktalarında gerekli bütün hijyen tedbirlerinin alındığını ifade ederken, hem Kızılay personelinin hem de kan bağışı yapacak vatandaşların sağlığı için bütün sağlık önlemlerinin yerin getirildiğini belirtti. Kan vermeye gelen vatandaşların tek tek sıra ile bağış noktasına alındığı belirtilirken, kan bağışlamaya gelen vatandaşlara ilk önce ateş ölçümü yapıldığına da dikkat çekildi. Kızılay yetkilileri 18-50 yaş arasındaki, Sağlık Bakanlığı’nca koronavirüs için dile getirilen risk grubunda olmayan bağışçıları da kan vermeye davet etti. 
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