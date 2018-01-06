Türk Tarih Kurumu'ndan Fatih Sultan Mehmet açıklaması

Türk Tarih Kurumunun resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, Türk Tarih Kurumunun, kurulduğundan bugüne kamuoyunu doğru bilgilendirmek, Türk ve Türkiye tarihini ilmi esaslar merkezinde büyük bir ciddiyetle incelemek, Türk kültür mirasını bilimsel olarak araştırıp ortaya koymak, elde edilen belge ve bilgileri tanıtmak ve kamuoyu ile paylaşarak kalıcı hale getirmek amacıyla hareket ettiği bildirildi.

'İncitici, ciddiyetten uzak...'

Kurumun, Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinin ilmi ciddiyetten uzak, toplumu ayrıştıran dil ve üslupla tasvirini tasvip etmediği, bu durumu büyük bir esefle karşıladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: