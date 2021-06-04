Hayat Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal 5 bin 780 adet ağacı kesilmekten kurtardık
AKTÜEL

Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal: 5 bin 780 adet ağacı kesilmekten kurtardık

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında kaydettikleri başarıları anlattı. Önal, "Türk Telekom iş yerlerimizde Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018-2019-2020 yıllarında elde edilen sonuçlara göre 26 ton cam atık geri dönüşümü ile 31 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı" dedi. 340 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 5 bin 780 adet ağacın kesilmekten kurtarıldığını ifade eden Önal, "13,7 ton atık metal geri dönüşümü ile 18 kilogram ham madde tasarrufu ve 77 ton atık plastik geri dönüşümü ile 190 bin 672 litre petrol tasarrufu sağlandı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: Türk Telekom çalışanları 5 bin 780 adet ağacı kesilmekten kurtardı ​
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal

Türk Telekom yaptığı açıklamayla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında Türkiye'ye örnek niteliğinde sonuçlar elde ettiğini duyurdu.

Türk Telekom çalışanlarının Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği "E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz" kampanyası ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan son üç yıllık dönemde yaklaşık 18 ton elektronik atık geri dönüşüme gönderildi.

Dönüşümden sağlanan gelirle eğitime destek

Toplanan atıkların üstün zekalı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanılması sağlanırken, dönüşümden elde edilen gelir ile 55 çocuğun eğitimine katkı verildi ve Türk Kızılay kurumuna bağış yapıldı.

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  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom'un sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında atık yönetimine ilişkin kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Yeşil enerji kullanım oranı artırıldı

Önal, atık yönetim stratejileri doğrultusunda doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmeyi ve üretilen atıkları, çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkararak ekonomi için bir girdiye dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek, küresel ölçekte öncelikli bir politika hedefine dönüşen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bu stratejinin temelini oluşturduğunu aktardı.

Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) raporlama yapan Türk Telekom'un üretilen karbon miktarının azaltılmasına yönelik yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Önal, şunları kaydetti:

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"Bu projeler sayesinde emisyon miktarlarını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçildiği ve yeşil enerji kullanım oranı artırıldı. Türk Telekom çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi etkinlikleri kapsamında çöpler türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesi sağlandı. Türk Telekom olarak insanı merkezimize alarak dokunduğumuz herkesi 'Değerli Hissettirmek' gayesiyle toplum ve çevre için iyilik ve fayda üretmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin bir gereği olarak görüyoruz.

31 kilogram ham madde tasarrufu

Bu doğrultuda Türk Telekom iş yerlerimizde Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018-2019-2020 yıllarında elde edilen sonuçlara göre 26 ton cam atık geri dönüşümü ile 31 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı.

340 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 5 bin 780 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı.

13,7 ton atık metal geri dönüşümü ile 18 kilogram ham madde tasarrufu sağlandı.

77 ton atık plastik geri dönüşümü ile 190 bin 672 litre petrol tasarrufu sağlandı.

Ayrıca 1.107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu oluştu ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salımı engellendi."

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"Elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı"

Türk Telekom'un kağıt tüketimini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak amacıyla e-fatura kullanan müşteri oranını artırmayı hedeflediğini bildiren Önal, Türk Telekom ait 1.700'ü aşkın lokasyonda güneş enerjisi sistemi kullanıldığını, bu sistemin, toplam 2,35 MW civarındaki kurulu gücü ile enerji üreterek karbon salınımının azaltılmasını sağladığını aktardı.

Önal, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom'un çevreye sağladığı katkı yaklaşık 54 bin ağaca, 13 milyon kWh enerji ve 101 bin metreküp su tasarrufuna tekabül etti.

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Elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf


Türk Telekom'un birçok farklı şehirde, yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirdiği 'Yeni Nesil Şehirler' projesi kapsamında yeni nesil enerji uygulamaları sayesinde bu şehirlerde elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf elde edildi.

Yeni nesil ulaşım uygulamaları ile trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf elde edildi ve bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salınımının yaklaşık yüzde 25 azaltılması sağlandı."

Tasarruf Etme ve Birikim Yapma Yöntemleri
ÖZGÜN
Tasarruf Etme ve Birikim Yapma Yöntemleri

Denizi olmayan kentte üretilip Karadeniz'e satılıyor
FOTOĞRAF 13
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Sahile uzaklığı 320 kilometre, şehir merkezi rakımı ise 2 bin metre civarında olan Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan baraj ve göletler, toprağa can, ülkeye enerji vermesinin yanında su ürünlerine yönelik katkısıyla da dikkati çekiyor.
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Rakımı nedeniyle serin bir havaya sahip Erzurum, yazın dahi 18 dereceyi geçmeyen su sıcaklığı yönüyle kenti balık üretiminde ülkede öne çıkarıyor. Balık üretimi açısından önemli olan bu avantajın değerlendirildiği Erzurum'da, hem barajlarda hem de kara havuzlarında önemli oranda alabalık üretiliyor.
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Kentte üretilen balıklar, Türkiye'nin faklı kentlerinin yanı sıra özellikle bölgeye yakın olmasının da etkisiyle Karadeniz Bölgesi'ndeki illere satılıyor.
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Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'un su ürünleri yönünün bilinmediğini ancak üretimin üst seviyede olduğunu söyledi. Erzurum'da 10'u baraj gölünde, diğerleri çeşitli sulardaki kafeslerde olan 29 tesiste balık üretimi yapıldığını anlatan Akar, 2020 yılındaki alabalık üretimimiz yaklaşık 2 bin 200 ton.
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Özellikle yeni faaliyete geçen İspir ilçesindeki Arkun Barajı ve Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı ile üretim kapasitemiz 7-8 bin tonun üzerine çıkacak. Buradaki işletmelerimizin faaliyete geçmesiyle balık üretimimizin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz. dedi.
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Akar, Erzurum'un balık üretimi açısından Türkiye'nin diğer illerinden farklı olduğunu dile getirerek, kentte özellikle barajlardaki su sıcaklığının 18 dereceyi geçmemesinin de etkisiyle yaz boyunca üretimin devam ettiğini söyledi.
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Türkiye'nin diğer kentlerinde yazın balık üretiminin azaldığını, Erzurum'da ise yıl boyunca devam ettiğini belirten Akar, Yaklaşık 2 bin 500 rakımda balık üretiyoruz. Onun sağladığı tat, aroma çok daha farklı oluyor. Burada ağırlıklı olarak kafeslerde ve baraj göletlerinde alabalık yetiştiriliyor. ifadesini kullandı.
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Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, sözlerini şöyle tamamladı: Ürettiğimiz alabalıklar porsiyonluk olduktan sonra bir kısmı Türkiye'nin birçok iline büyük bir kısmı da Karadeniz'e gönderiliyor. Yazın yoğun şekilde Karadeniz illerimize balık satıyoruz. Yüksek rakımda üretilen alabalıklar tercih sebebi. Yüksek rakımın balığa kattığı tat ve aroma başka yerde kolay kolay olmaz.
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Denizi olmayan kentte üretilip Karadeniz'e satılıyor
Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, "Yüksek rakımda üretilen alabalıklar tercih sebebi. Yüksek rakımın balığa kattığı tat ve aroma başka yerde kolay kolay olmaz" ifadelerini kullandı.


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