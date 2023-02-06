Türk Telekom’dan afet bölgesindeki iletişim ihtiyacına tam destek

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Deprem seferberliği kapsamında şirketin devreye aldığı hizmetler şu şekilde açıklandı: "Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan da yurtiçinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.
Bölgede WiFi internet noktaları ücretsiz hizmete açıldı. Mobil baz istasyonları bölgeye sevk edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom Mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği sağlanıyor. AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de deprem bölgesine hareket etti. Çadır, battaniye ve uyku tulumları bölgeye gönderildi. Depremden etkilenen illerde kesintisiz iletişimin sürmesi için saha ekipleri çalışmalarını sürdürürken, haberleşmelerin kısa mesaj servisi ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması önemle belirtiliyor.
Depremin en yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş'ta öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor. AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) deprem bölgesine hareket ederek, yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bölgeye çadır, battaniye ve uyku tulumları sevk edildi.