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Türk Telekom’dan afet bölgesindeki iletişim ihtiyacına tam destek

Türk Telekom, deprem bölgesinde iletişim ihtiyacına yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı. Alınan tedbirleri ve bölgedeki depremzedelerin iletişim ihtiyacında faydalanabilecekleri hizmetlerini duyuran şirket, bölgedeki kullanıcılarına ücretsiz konuşma ve internet yüklediğini duyurdu.

11:28 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

Deprem seferberliği kapsamında şirketin devreye aldığı hizmetler şu şekilde açıklandı: "Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan da yurtiçinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.

İLETİŞİM KESİNTİSİZ SÜRECEK

Bölgede WiFi internet noktaları ücretsiz hizmete açıldı. Mobil baz istasyonları bölgeye sevk edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom Mağazalarında taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği sağlanıyor. AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de deprem bölgesine hareket etti. Çadır, battaniye ve uyku tulumları bölgeye gönderildi. Depremden etkilenen illerde kesintisiz iletişimin sürmesi için saha ekipleri çalışmalarını sürdürürken, haberleşmelerin kısa mesaj servisi ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması önemle belirtiliyor.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Depremin en yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş'ta öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor. AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) deprem bölgesine hareket ederek, yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bölgeye çadır, battaniye ve uyku tulumları sevk edildi.


Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..


#türk telekom
#afad
#kahramanmaraş
18 dakika önce
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Türk Telekom’dan afet bölgesindeki iletişim ihtiyacına tam destek
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