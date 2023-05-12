Turkish Cargo IATA CEIV Lityum Pil (CEIV Li-batt) Sertifikasyon Programına Katıldı

Turkish Cargo
Türk Hava Yolları’nın hava kargo markası Turkish Cargo, lityum pil ürünlerini güvenli bir şekilde taşıma yetkinliğini tescillemek üzere Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından oluşturulan ‘CEIV Lityum Pil’ sertifikasyon programına dahil oldu. Taşıyıcının eğitim, değerlendirme ve validasyon süreçlerinden oluşan sertifikasyon programına katılımı, sempozyum kapsamında düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.
Küresel hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için geliştirilen CEIV Li-batt sertifikasyon programı, tedarik zinciri boyunca lityum pillerin elleçleme ve taşıma sırasındaki güvenliği artırmayı amaçlamaktadır. Bu yeni program ayrıca, şirketlerin, IATA tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda yeni CEIV programına göre ilgili politikaları, süreçleri ve prosedürleri uyguladığını doğrulamaktadır.
Hava kargo endüstrisinin gelecek standartlarının şekillendirildiği IATA Dünya Kargo Sempozyumu 27 Nisan Perşembe günü sona erecek.