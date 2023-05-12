Turkish Cargo IATA CEIV Lityum Pil (CEIV Li-batt) Sertifikasyon Programına Katıldı

“Küresel bir hava kargo markası olarak, lityum pil ürünlerinin tedarik zincirinin korunmasını son derece önemsiyor ve bu konudaki sorumluluklarımızı hassasiyetle yerine getiriyoruz. Bu nedenle, dünya çapında en yüksek standartlardan biri olarak kabul gören CEIV Li-batt sertifikasyon programına dahil olmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yeni sertifikasyon programı, Turkish Cargo'nun yüksek kalite standartlarına bağlılığını ve müşterilerimize güvenli, hızlı ve emniyetli bir hava kargo hizmeti sunma konusundaki taahhüdümüzü bir kez daha vurgulamaktadır.”