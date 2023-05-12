THY menülerde Türk lezzetlerini tattıracak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat; “Dünyanın tüm lezzetlerini misafirlerine ayrıcalıklı konseptlerle sunan Bayrak taşıyıcı olarak, yenilediğimiz menülerle hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfağından izler taşıyan bir menü hazırladık. Bu yeni konseptle birlikte Türk Hava Yolları’nın ‘Sürdürülebilirlik’ kapsamında ambalaj malzemelerinde plastik kullanımının ve ambalaj kaynaklı atık miktarının azaltılmasına yönelik uygulamaları başlatmış olduk. Türk lezzetlerini misafirlerimizin beğenisine sunarken, gelecek nesillerin bu tatları deneyimleyebilmesi için sürdürülebilirlik adına kâğıttan menü kartlarımızı da dijitale yüklemeyi hedefliyoruz. Yeni menülerimizin misafirlerimiz tarafından beğenileceğini, uçak içi ikram alanındaki ödüllü liderliğimizi de sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.