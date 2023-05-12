|
Ekonomi

THY menülerde Türk lezzetlerini tattıracak

Türk Hava Yolları, yeni ve lezzetli tatlarla yenilediği menüleriyle, dünyanın en iyi ikram konseptine sahip hava yolu olma özelliğini korumayı sürdürüyor.

Ekonomi Servisi
04:00 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye’nin tanıtılması hedefinden hareketle, yeni ikram menülerinde hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfaklarından lezzetlere yer veren Türk Hava Yolları, menülerinde kullandığı ürünleri yüzde 80 oranında yerli üreticilerden temin ediyor.

Yerli ve mevsimine uygun ürünler tercih edilerek oluşturulan menülerde Rize çayı, Afyon kaymağı,Erzincan petek balı ve daha birçok yöresel ürün yer alıyor.

İLKEMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat; “Dünyanın tüm lezzetlerini misafirlerine ayrıcalıklı konseptlerle sunan Bayrak taşıyıcı olarak, yenilediğimiz menülerle hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfağından izler taşıyan bir menü hazırladık. Bu yeni konseptle birlikte Türk Hava Yolları’nın ‘Sürdürülebilirlik’ kapsamında ambalaj malzemelerinde plastik kullanımının ve ambalaj kaynaklı atık miktarının azaltılmasına yönelik uygulamaları başlatmış olduk. Türk lezzetlerini misafirlerimizin beğenisine sunarken, gelecek nesillerin bu tatları deneyimleyebilmesi için sürdürülebilirlik adına kâğıttan menü kartlarımızı da dijitale yüklemeyi hedefliyoruz. Yeni menülerimizin misafirlerimiz tarafından beğenileceğini, uçak içi ikram alanındaki ödüllü liderliğimizi de sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.



#THY
#Türk lezzetleri
#Ahmet Bolat
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.