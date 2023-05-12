THY menülerde Türk lezzetlerini tattıracak

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Türkiye’nin tanıtılması hedefinden hareketle, yeni ikram menülerinde hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfaklarından lezzetlere yer veren Türk Hava Yolları, menülerinde kullandığı ürünleri yüzde 80 oranında yerli üreticilerden temin ediyor.
Yerli ve mevsimine uygun ürünler tercih edilerek oluşturulan menülerde Rize çayı, Afyon kaymağı,Erzincan petek balı ve daha birçok yöresel ürün yer alıyor.
İLKEMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat; “Dünyanın tüm lezzetlerini misafirlerine ayrıcalıklı konseptlerle sunan Bayrak taşıyıcı olarak, yenilediğimiz menülerle hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfağından izler taşıyan bir menü hazırladık. Bu yeni konseptle birlikte Türk Hava Yolları’nın ‘Sürdürülebilirlik’ kapsamında ambalaj malzemelerinde plastik kullanımının ve ambalaj kaynaklı atık miktarının azaltılmasına yönelik uygulamaları başlatmış olduk. Türk lezzetlerini misafirlerimizin beğenisine sunarken, gelecek nesillerin bu tatları deneyimleyebilmesi için sürdürülebilirlik adına kâğıttan menü kartlarımızı da dijitale yüklemeyi hedefliyoruz. Yeni menülerimizin misafirlerimiz tarafından beğenileceğini, uçak içi ikram alanındaki ödüllü liderliğimizi de sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.