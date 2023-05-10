THY bu yıl 10 bin kişiyi işe alacak

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında 10 bin kişiyi istihdam edecek. Bu kapsamda iki yeni ilan (Take-Off JR ve Kabin Memuru) açan THY, yapılacak başvurularla 75 bin kişilik ailesini büyütmeyi hedefliyor. Yapılacak işe alımlara ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, ‘’Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olarak, güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar sağlayan bayrak taşıyıcımız, dünyanın ikinci büyük havayolu olma gayretiyle çalışmalarını sürdürecektir’’ ifadelerini kullandı.