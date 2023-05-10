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Ekonomi

THY bu yıl 10 bin kişiyi işe alacak

Türk Hava Yolları(THY), 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10 bin yeni çalışanı bünyesine katacağını açıkladı. Türk Hava yolları 2022 yılında 2577 kişiyi işe almıştı. Türk Hava Yolları 2023 yılında işe alacağı çalışanlarla birlikte çalışan sayısını 85 bine çıkarmayı hedefliyor.

Yasin Yılmaz
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında 10 bin kişiyi istihdam edecek. Bu kapsamda iki yeni ilan (Take-Off JR ve Kabin Memuru) açan THY, yapılacak başvurularla 75 bin kişilik ailesini büyütmeyi hedefliyor. Yapılacak işe alımlara ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, ‘’Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olarak, güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar sağlayan bayrak taşıyıcımız, dünyanın ikinci büyük havayolu olma gayretiyle çalışmalarını sürdürecektir’’ ifadelerini kullandı.



#Türk Hava Yolları
#Ekonomi
#İşe alım
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