​Türkiye afetlerle mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yine dikilme eyleminde

Türkiye'de son haftalarda yaşanan sel ve yangınlar milyonları aynı duyguda birleştirirken Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yine kendi dertleriyle meşgul. Üniversite kampüsünde 147 gündür eylem yapan akademisyenler, Türkiye'de yaşanan acı kayıplara sessiz kaldı.
Afetler nedeniyle yaşanan can, doğa ve mal kayıpları nedeniyle Türkiye dört koldan mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri hiçbir çözüm üretmeden 5 aydır 'eylem' yapıyor.
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İlçede sel felaketinin ilk gününde bir bina tamamen yıkılırken yanındaki binada ise hasar meydana geldi.
Felaketin ikinci gününde ise başka bir binada daha kısmen hasar oluştu. Yıkılma tehlikesi bulunan iki bina, görevlilerce tahliye edildi. Yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, Ezine Çayı mevkisinde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışması drone ile havadan görüntülendi.
Deprem sonrası enkaz fotoğrafları gibi: Selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeden gelen fotoğraflar deprem sonrası enkaz fotoğraflarını andırıyor. Sel felaketi nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor.
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.
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Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp fırlamasıyla yangın, Bayır, Turgut ile Hisarönü Mahallesi'nin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan müdahalelerle alevler 9'uncu günde söndürüldü. Yangınlarda 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.
Marmaris'teki yangınlarda 1996 yılında Milli Park ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi, kermes meşesi gibi ağaçlarla dere ve nehir çevrelerindeki zakkum ve çeşitli çiçek türlerinin yer aldığı makilik alanların bir bölümü de zarar gördü. Yangında çok sayıda hayvan da yanarak telef oldu.
Marmarislilerin, anılarının olduğu yemyeşil doğanın eski ve yangından sonraki halini sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
Yürek burktu: İşte Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası fotoğrafları
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan küle döndü. Türkiye'nin en büyük felaketleri arasında gösterilen yangın sonrası Marmaris'in eski ve yeni halinin fotoğrafları, görenlerin yüreklerini dağlarken, kimisi gözyaşlarını tutamadı.