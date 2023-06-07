Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı

Türk basketbolunun finansal ve idari olarak sağlam temellere oturması için göreve geldiğimizden bu yana etkili çalışmalar yürütüyoruz. Sadece son iki yılda 12 yeni sponsoru basketbolumuza kazandırarak sponsor sayımızı yüzde 25’in üstünde artırdık. Bizimle iş birliği yapan marka ve kurumların sayısının her geçen gün artması gücümüze güç katıyor. Türk basketboluna güvenen ve basketbol ile daha geniş kitlelere ulaşmayı tercih eden bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu anlamda Hepsiburada ile yaptığımız iş birliğinin değeri diğer bütün sponsorluklarımız gibi bizler için çok büyük. Bugün imzaladığımız sponsorluk anlaşmasının Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”