Türkiye iyilikte de dünyanın dört bir yanında mücadele ediyor: Kamerun’da gözler ışığa, yetimler hayallerine kavuşuyor

Sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin katarakt sorunu yaşayarak görme yetisini kaybettiği Afrika'da, "Katarakt Projesi" Deniz Feneri Derneği tarafından uzun zamandır devam ediyor.

Her gün 40 ameliyat

Göz doktorlarının az olması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmayı hedefleyen "Katarakt Projesi" kapsamında, Kamerun’da her gün 40 ameliyat hedefleniyor. Bu da her gün onlarca kişinin ışığa kavuşması demek.

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1001 Çocuk 1001 Dilek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi Afrika’lı çocuklar bir mektupla hayalindeki isteği yazarak belki de onun için imkansız olan bisiklet hayali de bu buluşmada gerçek oldu.

Kamerun’da yaşayan Müslümanlar zor şartlara rağmen Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimlerinden vazgeçmiyor.

Marua’da Kur'an kurslarına giden fakir ailelerin çocukları eğitimlerine devam edebilmek için okula gidemedikleri zamanlarda dilenmek zorunda kalıyorlar. Dernek bu çocuklara yardım çalışmasında bulunurken yeni okul açarak şartlarını da daha iyi seviyeye getirmek için çalışmalara başladı.

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Bu yıl 25 su kuyusu açıldı

Afrika’da birçok ülkede uzun süredir su kuyuları projesi yürüten Deniz Feneri, Afrika kıtasında içme suyu sorunu yaşayan Kamerun’da bu yılın başından itibaren 25 su kuyusu açtı. Derneğin su kuyusu açtığı bölgelerde yaşayan halk daha önce içme su ihtiyacını yağmur sularından ya da sağlıksız göletlerden sağlıyordu. Daha kurak dönemlerde ise insanlar kilometrelerce yürüyerek temiz içme suyuna ulaşabiliyordu.

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Bölgenin fakir ailelerine bir aylık erzak dağıtımı yapılarak bir nebze olsun yüzler gülerken Türkiye’ye ve bağışçılara dua edildi.