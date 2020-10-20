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Hayat Türkiye iyilikte de dünyanın dört bir yanında mücadele ediyor Kamerunda gözler ışığa, yetimler hayallerine kavuşuyor
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Türkiye iyilikte de dünyanın dört bir yanında mücadele ediyor: Kamerun’da gözler ışığa, yetimler hayallerine kavuşuyor

Türkiye kendi bekası için Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu gibi bir yığın uluslararası sorunla uğraşırken dünyaya da iyilik saçmaya devam ediyor. Gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşları bu yardımlara yıl boyu aralıksız devam ediyor. Bunun en son örneği Kamerun’da yaşayan Müslümanlar oldu. Zor şartlara rağmen hayatta kalma mücadelesi veren Kamerunlu Müslümanlara yönelik bir dizi yardım projesi götüren Deniz Feneri Derneği “Katarakt, Su Kuyusu, 1001 Çocuk 1001 Dilek" kapsamında yetim çocuklara bisiklet, mescit ve gıda kolileri dağıtımı yaparak yüzleri güldürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Feneri Derneği, Kamerun'da yetim çocukların yüzünü güldürdü.
Deniz Feneri Derneği, Kamerun'da yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Sıcak hava, beslenme ve iklim koşulları nedeniyle birçok kişinin katarakt sorunu yaşayarak görme yetisini kaybettiği Afrika'da, "Katarakt Projesi" Deniz Feneri Derneği tarafından uzun zamandır devam ediyor.

Her gün 40 ameliyat

Göz doktorlarının az olması ve tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan ve ameliyat olamayanlara ulaşmayı hedefleyen "Katarakt Projesi" kapsamında, Kamerun’da her gün 40 ameliyat hedefleniyor. Bu da her gün onlarca kişinin ışığa kavuşması demek.

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1001 Çocuk 1001 Dilek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi Afrika’lı çocuklar bir mektupla hayalindeki isteği yazarak belki de onun için imkansız olan bisiklet hayali de bu buluşmada gerçek oldu.

Kamerun’da yaşayan Müslümanlar zor şartlara rağmen Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimlerinden vazgeçmiyor.

Marua’da Kur'an kurslarına giden fakir ailelerin çocukları eğitimlerine devam edebilmek için okula gidemedikleri zamanlarda dilenmek zorunda kalıyorlar. Dernek bu çocuklara yardım çalışmasında bulunurken yeni okul açarak şartlarını da daha iyi seviyeye getirmek için çalışmalara başladı.

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Bu yıl 25 su kuyusu açıldı

Afrika’da birçok ülkede uzun süredir su kuyuları projesi yürüten Deniz Feneri, Afrika kıtasında içme suyu sorunu yaşayan Kamerun’da bu yılın başından itibaren 25 su kuyusu açtı. Derneğin su kuyusu açtığı bölgelerde yaşayan halk daha önce içme su ihtiyacını yağmur sularından ya da sağlıksız göletlerden sağlıyordu. Daha kurak dönemlerde ise insanlar kilometrelerce yürüyerek temiz içme suyuna ulaşabiliyordu.

Bölgenin fakir ailelerine bir aylık erzak dağıtımı yapılarak bir nebze olsun yüzler gülerken Türkiye’ye ve bağışçılara dua edildi.

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