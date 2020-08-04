Kurbanda bağış rekoru: Kovid-19 nedeniyle kurban kesmeyen vatandaşlar yardım kuruluşlarına bağışta bulundu

Koronavirüs salgının gölgesinde geçen Kurban Bayramı’nda bağış rekoru kırıldı. Salgın nedeniyle kurban kesmeyen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulundu. Kızılay, İHH, Sadakataşı ve Deniz Feneri gibi kuruluşlara bu yıl rekor düzeyde bağış yapıldı. Sivil toplum kuruluşları bağışlanan kurban hisselerini savaş bölgeleri başta olmak üzere Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu ve Balkanlar’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Türkiye 3 kıtaya bu yıl da desteğini sürdürmüş oldu.

Kızılay

SAVAŞ BÖLGELERİNE ÖNCELİK

Mülteci kampları ve savaş bölgelerine öncelik veren dernekler, doğal afetler nedeniyle zor durumda olan mazlum coğrafyanın insanlarına da yardım ulaştırdı. STK’lar, yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve çocuklara yardım ulaştırdı. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutuldu.

BEREKET MEMNUN ETTİ

Bu yıl 32 ülkede bayram sevinci yaşattıklarını belirten Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, “’İyilikte Hisseniz Olsun’ çağrısıyla dünyanın dört bir yanına vatandaşlarımızın aldığı vekaletleri ulaştırıyoruz. Dernek olarak bu bayram 17 bin 500 hisse kesim yaparak 730 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl, ‘Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı’ çağrısıyla 13 bin 343 hisse kurbanı yaklaşık 600 bin kişiye ulaştırmıştık. Bu yıl hisselerde yaşanan bereket hepimizi mutlu etti” diye konuştu.

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150 BİN HİSSE VARDI

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bayramın ilk üç gününde Türkiye dahil 17 ülkede yaklaşık 150 bin hisselik kurban kesimi yaptık. 2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Geçen sene 50’ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştirdik. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl salgın 150 bin hisse ile sınırlandırdığımız kurban hisselerine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Hisse kotası çok hızlı bir biçimde doldu” dedi.

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SOFRALAR ŞENLENDİ

Bu yıl kesilen kurbanların 2020 yılında deprem yaşayan Elazığ, Van ve Bingöl’deki ihtiyaç sahiplerine de dağıtıldığını aktaran Kınık sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışı için aldığımız yaklaşık 100 bin hisseyle 2.5 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendirdik. Kesilen vekâletlerin kurban etleri ise eşit pay edilerek paketleniyor ve soğuk zincir korunarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.”

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23 ülkede kesim yaptık

Deniz Feneri

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, “Salgın nedeniyle kurban kesemeyen çoğu vatandaş sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bağışta bulundu. Biz geçtiğimiz yıl 10 binden fazla hisseyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, bu rakam bu yıl 15 bini aştı” dedi. 3 kıtada 23 ülke ve 34 bölgede kurban kesimi gerçekleştirildiğini kaydeden Yıldız, “Bu bayramda bağışlanan hisselerle yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştı” dedi.

Yüzde 60 arttı

Deniz Feneri

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, “Bu bayramda da bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdık. İHH ayrıca 184 bin yetime bayramlık hediye etti. Yardımlardan toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişi istifade etti” dedi. Geçtiğimiz yıl 50 bini aşkın hissenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Aydın, koronavirüs kapsamında derneğe yapılan bağışlarım yüzde 60 arttığını söyledi.