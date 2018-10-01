Hayat Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor
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​Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor

Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusun övünç kaynağı olmakla birlikte, şaşırtıcı bir şekilde de hızla yaşlandığına dikkati çekti. Ersöz, 2012'de ülkemizin 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 7'lerdeyken, bu oranın 2023'de yüzde 10'lara, 2050'de yüzde 20'lere, 2075'de ise yüzde 27'lere çıkacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin sahip olduğu yaşlı nüfusunun hızla arttığı ortaya çıktı.
Türkiye'nin sahip olduğu yaşlı nüfusunun hızla arttığı ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Yaşlılık Atölyesi" programında yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'nin genç nüfusuyla övündüklerini belirterek, verilerden elde edilen bilgiler neticesinde de Türkiye nüfusunun şaşırtıcı şekilde yaşlandığını söyledi.

2075'te yaşlı oranı yüzde 27 olabilir

Yaşlılık halini ömrü olan her bireyin yaşayacağını dile getiren Ersöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Yaşlanma gerçeğini sayılarla ifade etmek gerekirse, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2017'de Türkiye nüfusu 80 milyonu aşmıştır. Yıllık Nüfus artış hızı 2016'da binde 13,5 iken 2017'de 12,4'e gerilemiştir. Nüfusun ortanca yaşı 2016'da 31,4 iken 2017'de 31,7 olmuştur. Yakın tarihli bu kıyaslamalara ek olarak nüfus projeksiyonlarına baktığımız zaman da görmekteyiz ki 2012'de ülkemizin 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 7'lerdeyken, bu oranın 2023'de yüzde 10'lara, 2050'de yüzde 20'lere, 2075'de ise yüzde 27'lere çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu oranlar ülkemizde yaşlı nüfusun önemli boyutlara ulaşacağını çok çarpıcı şekilde göstermektedir."

Ersöz, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusun övünç kaynağı olmakla birlikte, şaşırtıcı bir şekilde de hızla yaşlandığına dikkati çekerek, "Demografik veriler Türkiye'nin hızla yaşlandığını, mutlak yaşlı sayısının ve ortanca yaşın giderek yükseldiğini söylemektedir. Şaşırtıcı bir başka veri de Dünya Sağlık Örgütü 2050'de Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşacağını ve bunun yüzde 30'unu, 60 ve üzeri yaş grubunun oluşturacağını ifade etmektedir." görüşünü dile getirdi.

Yaşlılar, insani ilişkilerdeki nezaketi hatırlatıyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ise üniversite olarak ilk Yaşlılık Atölyesi'ni 2015'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Develi, şunları kaydetti:

"Gençliğin sahip olduğu ufku, yaşlılar hikmet ve irfanla ayakları yere daha iyi basan ve gerçekçi bir yola oturtabilmektedir. Yaşlıların insani ilişkilerdeki sabır ve merhameti de yoğun kent hayatında zaman zaman unuttuğumuz nezaketi bize hatırlatmaktadır. Her yeni kuşağın hayata verdiği emekle, karşılığında alacakları arasında kurduğu ilişki farklıdır. Yaşlılar sebatla yaptıkları işi sürdürme ve sonuca ulaşmaya fazlaca odaklanarak süreç içinde hırsa kapılmamayı da hatırlatmaktadır. Dolayısıyla yaşlıların hayatta gelmiş oldukları, o her şeyin yerini bulduğu nokta daha genç kuşakların sakin bir nefes alması için sığınılacak liman yerine geçebilmektedir."

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Atölye ve akademiyi buluşturan programın önemine işaret eden Develi, "Yaşlılık Atölyesi, politika yapıcılarla buluşturduğu için akademik bir kıymete sahip ve yaşlanma konusuna yönelik farkındalığımızı geliştirdiği için de oldukça büyük öneme sahiptir" dedi.

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