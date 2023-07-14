Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde: Uzmanlarda peş peşe uyarılar

Sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. 12 Temmuzdan itibaren etkisini göstermeye başlayan ve bir süre daha tüm Türkiye'yi kasıp kavuracak olan sıcaklar, Avrupa'da can almaya başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü, dünya tarihinin en sıcak günlerini görebileceğimizi ön görüyor. İstanbul'da bugün hissedilen 40 dereceye kadar çıkacakken, İzmir'de hali hazırda havalar 41 dereceyi görmüş durumda. Hürriyet2in haberine göre; uzmanlar sıcak havalarda işlerine giden ve kavurucu sıcaklardan etkilenen vatandaşları uyardı.

Serinlemek isterken çarpılmayın

Klimalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Sıcak havalarda klimalar yoğun çalıştırılıyor ancak çok soğuk ortamdan çok sıcak ortama ani geçişleri doğru bulmuyoruz. Bu, dolaşım sistemini olumsuz etkiliyor. Örneğin saunadan çıkanların soğuk duşa girmesi gibi. Çok sıcaktan klima altına geçmek doğrudan olumsuz etki göstermeyebilir ama kalbi yorar. Ani damar genişlemesi, ardından damarlarda büzüşmeye neden olur. Ofis çalışanları da sürekli ayaklarını sarkıtarak oturduğu için kan aşağıda gölleniyor. Sıcaklarda ekstra damar genişlemesi oluyor ve pıhtı atma riski yükseliyor. Özellikle ofis çalışanları bacak egzersizleri yapsın, ayaklarını hareket ettirsin, baldırlarını çalıştırsın.”

Sıvı kaybına dikkat

Sıvı kaybına dikkat çeken Türk Kalp Vakfı Kardiyoloğu Dr. Hüseyin Deniz Kılıç, “Aşırı sıcaklarda vücut, ısısını korumak için bazı tepkiler verir ve bu durum kalbin iş yükünü artırır. Bu iş yükü artışıyla kalp yetersizliği olanların şikâyetleri ağırlaşabilir, çarpıntı, solunum sıkıntısı gelişebilir. Sıvı kaybı nedeniyle kanın akışkanlığı azalır ve kanda pıhtılaşma eğilimi artar, bu durum kalp krizlerini tetikleyebilir. Terlemenin neden olduğu sıvı ve elektrolit dengesizlikler nedeniyle ritim problemleri artış gösterebilir. Bu dönemlerde tansiyonu takip ederek ilaç dozunu azaltmak gerekebilir fakat tansiyonu ölçmeye devam etmek lazım. İlaç bırakılırsa bir süre sonra ani yüksek tansiyon atakları gelişebilir.” ifadelerini kullandı.

Buzlu meyve serinliği

Aşırı sıcak insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar, buzlu meyve ve sebzelerle serinletilmeye çalışıldı.

Vantilatörün önüne yatmayın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya vantilatörün önüne yatılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: -11.00 ile 15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın.

- Dışarı çıkanlar şapka taksın, gölgede kalsın.

- Acılı, tuzlu yiyecek ve kafeinli içecekler susuzluğu arttırır.

- Döner, kebap, kızartma gibi yağlı yiyeceklerden kaçının.











