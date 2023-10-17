Türkiye Suudi Arabistan'ın elektronik vize uygulamasına dahil edildi

"Elektronik vize uygulamasıyla Türk vatandaşları, 5 dakikadan daha az bir süre içinde ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde vize alabilecekler. Bu vize, bir yıllık geçerli olacak, 90 günlük ikamet alabilecek. Elektronik vizeyle Türk vatandaşları Mekke ve Medine'nin yanı sıra tüm bölgeleri ve şehirleri gezebilecekler."