Türkiye Suudi Arabistan'ın elektronik vize uygulamasına dahil edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.
Suudi Havayollarının koltuk kapasitesini artırdığını söyleyen er-Rabia, Ankara'dan Medine ve Cidde'ye seferlerin artacağını bildirdi.
Konuk Bakan, hem elektronik vizenin hem de sefer sayılarının artırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi turizm ve diğer alanlara da olumlu yansıyacağını söyledi.
Bakan Uraloğlu ile Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u deneyimlediğini belirten ve Türkiye'yi tebrik eden er-Rabia, Togg'u en kısa sürede Suudi Arabistan'da görmek istediklerini de sözlerine ekledi.
Toplantı, basına kapalı devam etti.