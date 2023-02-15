Türkiye Tek Yürek: Depremzedelere yardım için tüm kanallarda ortak yayın

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam saat 20.00’de düzenlenecek yardım gecesi tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.

Sevilen yüzler bağış toplayacak

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

'40 uydu ve yerel kanalla katılacağız'

Anadolu Yayıncılar Derneği de 40 uydu ve yerel kanalla kampanyaya katılacak. RTÜK tarafından desteklenen; bu akşam depremzedelerin yaralarını sarmak için gerçekleştirilecek yardım kampanyasına Anadolu Yayıncılar Derneği bünyesinde hizmet veren 40 uydu ve yerel kanalda katılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan “Gün birlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. 8 büyük televizyon kanalı büyük bir duyarlılık göstermişlerdir. Bizde dernek olarak karınca kararınca üyelerimizle bu yayına destek vereceğiz” diye konuştu.







