Türkiye’de bir ilk: Yürüme robotu ile hayata yeniden tutundu

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi, dünyanın en gelişmiş yürüme robotu WalkBot’u hizmete alarak birçok hastaya umut ışığı olmaya devam ediyor.





Güney Kore’den gelen mühendislerin kurulumunu gerçekleştirdiği ve Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan WalkBot, bölgedeki en kapsamlı robotik rehabilitasyon sistemi olarak dikkat çekiyor. Yeni nesil teknolojinin en çarpıcı örneği, 3,5 ay önce menenjit geçirerek kol ve bacaklarında kas gücü kalmayan, yatağa bağımlı haldeki Plastik Cerrahı uzmanı Dr. Zeki Erksun’un tedavi sürecinde yaşandı. WalkBot sayesinde 1,5 aylık yoğun bir rehabilitasyon sürecine giren Dr. Erksun, yeniden güçlü bir şekilde yürüyebilir hale geldi.

“3 AYDA KENDİ İŞİNİ GÖREBİLECEK”

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özkoçak, yapılan tedavi sürecini uygulamalı olarak anlattı. Dr. Zeki Erksun’un aynı zamanda kol robotu ile tam kas gücüne erişip ince becerilerini dahi yapabilecek duruma geldiğini söyleyen Dr. Özkoçak, “Hiçbir hareket kabiliyeti olmayan hastamızın tedavisine hızla başladık. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından ciddi bir yol aldık. Önümüzde 3 aylık bir süre var. Bu süre içerisinde hastamız kendi işlerini tek başına yapabilme durumuna gelecek.” dedi.

“BİR DAHA YÜRÜYEMECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM”

Tedavisinin başarıyla sürdüğünü ifade eden Plastik Cerrahı Uzmanı Dr. Zeki Erksun, “

Bir sabah işe gitmek için hazırlandığım esnada his kaybı yaşadım. O an bir daha hareket edemeyeceğimi, yürüyemeyeceğimi düşündüm. Tedavime hızla başladık. Olumlu sonuçları da bir o kadar hızlı aldık. Bu sayede aklımdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmuş oldum. Kimse umudunu kaybetmesin. Sağlığımıza dikkat edelim. Sağlığımızı kaybetmek çok kolay ancak onu geri kazanmak uzun sürüyor.” şeklinde konuştu.





WalkBot’un Öne Çıkan Özellikleri: