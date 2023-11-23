Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve partililer tarafından karşılanan Bakan Özhaseki ilk olarak kentsel dönüşüm projesini inceledi. Bakan Özhaseki, daha sonra Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada düzenlenen Deprem Koordinasyon toplantısına başkanlık yapan Özhaseki, ardından gazetecilere açıklamada bulundu.