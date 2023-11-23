3 tane hat durmadan hareket halinde birisi neredeyse Van Gölü civarından başlıyor. Karadeniz şöyle 50-100 kilometre altında devam edip Marmara açıklarına kadar var. Buna Kuzey Anadolu fay hattı diyorlar. Diğeri de bizim bulunduğumuz bölgeyi de içine alarak Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan Akdeniz'e doğru gidiyor. Binlerce yıldır buralarda tekerrür ettiği içindir. Her bir deprem olduğunda bir çizgi atıldığında bu hale geliyor. Birde gördüğünüz gibi Ege bölgemiz çok riskli gözüküyor"