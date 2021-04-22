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Hayat Türkiyede etkili olan çöl kumları koronavirüs vaka sayısını artırdı İnsanları Kovid-19a açık hale getiriyor
AKTÜEL TÜRKİYE

Türkiye'de etkili olan çöl kumları koronavirüs vaka sayısını artırdı: 'İnsanları Kovid-19'a açık hale getiriyor'

Türkiye'de etkili olan çöl kumları koronavirüs vaka sayısını artırdı: 'İnsanları Kovid-19'a açık hale getiriyor'

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de etkili olan çöl kumlarının yararlı olduğu kadar, polen, virüs ve bakterileri de havada tuttuğunu söyleyen KOÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ekin Gökçe Benli, çöl kumlarının vücut direncini düşürdüğünü, insanları hastalıklara açık hale getirdiğini belirtti. Benli, "Bu aralar koronavirüs vaka sayılarının fazla olmasındaki nedenlerden biri de çöl kumlarıdır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Türkiyede etkili olan çöl kumları koronavirüs vaka sayısını artırdı: İnsanları Kovid-19a açık hale getiriyor
Çöl tozları Türkiye'de geçtiğimiz hafta etkili oldu

Türkiye’de son günlerde etkili olan çöl kumu taşınmaları, araçların kirlenmesinin yanı sıra koronavirüs vakalarının da artmasına sebep olduğu ortaya çıktı. Çöl kumlarının yaşam için gerekli olan temel mineralleri içinde barındırdığını dile getiren Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ekin Gökçe Benli, zengin içerikli çöl kumlarının her sene bahar döneminde Türkiye’ye geldiğini, toprak için de oldukça yararlı olduğunu kaydetti. Benli, "Bu sene yağmur yağdığı dönemde geldi daha iyi oldu. Çöl kumlarından gelen minerallerle su birleşerek, topraklarımızı besledi. Bu tarım için çok verimli oldu" dedi.

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"İnsanları Covid-19’a açık hale getiriyor"

Çöl kumlarının faydalı olduğu kadar polen, virüs ve bakteriler için de ortam hazırladığını ifade eden Benli, "Çöl kumları, kil mineralleri ve tabakalı silikat içerdiği polen, virüs ve bakteriler için mükemmel ortam oluşturuyor, normalden daha fazla havada kalıyorlar. Alerjisi olanlar dikkat etmeli. Vücut direncini düşürdüğü için insanlar hastalıklara açık hale geliyor. Özellikle şu dönemde Covid-19’a açık oluyorlar. Bu aralar korona virüs vaka sayılarının fazla olmasındaki nedenlerden biri de çöl kumlarıdır. Özellikle alerjisi olanlar dışarıda partikül tutucu maske kullanmalı. Diğer yandan vücuda fazlaca mineral alındığı için fazla baş ağrısı ve yorgunluğa sebep olur. Bu hafta Cuma günü yine gelecek. İnsanlarımız hafta sonu ve Cuma dahil evlerini havalandırmasalar daha iyi olur. Alerjisi olanlarla bu duruma dikkat etmeli" diye konuştu.

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