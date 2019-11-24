Türkiye'de her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor

İSTAHED'ten yapılan yazılı açıklamada, toplum tarafından bilinmediği için tanısının doğru konması mümkün olamayan KOAH'ın (Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı) nefes yollarındaki mikroplar sebebiyle olmayan biriltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı ve dünyadakiölümlerin 3. nedeni olduğu belirtildi.

Kırk yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH görülmesine rağmen her 10 hastanın sadece birine KOAH tanısı konabildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu istatistiklere göre Türkiye'deki 3-5 milyon KOAH hastasının sadece 500 bini KOAH tanısıyla izlenmektedir. Hava kirliliği, odun ve tezek kullanımı, sigara içimi, aşırı kilolu olmak, fiziksel aktivitedeazalma KOAH hastalığı için büyük risk faktörleridir. KOAH nefes darlığı, balgamlıöksürük, gibi bulgular vermektedir ve kesin tanısı nefes ölçüm testiyle konmaktadır.

KOAH tanısı konduktan sonra hasta öncelikle sigara içiyorsa sigarayı bırakmalı, sağlıklıbeslenmeli, bol hareket etmeli ve aşılarını yaptırmalıdır. KOAH hastaları grip vezatürre aşılarını mutlaka yaptırmalıdır çünkü grip hastalığı özellikle KOAH hastalarındasolunum yetersizliğine ve zatürreye neden olmaktadır."

Grip aşısının önemi

Açıklamada, gribe bağlı gelişen zatürrenin de 2 türü bulunduğu, primer gribe bağlı gelişenzatürrenin, akciğerlere kadar virüsün ulaşıp iltihaba yol açmasıyla oluştuğu aktarıldı.

Bu zatürre türünün grip hastalığının bir türlü düzelmemesi ve kötüleşmesiyle ve ateşinyüksek kalmaya devam etmesiyle görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOAH hastalarında gribe bağlı gelişenzatürreden ölme riski akciğerlerin hastalık nedeniyle düzgün çalışamaması nedeniylediğer insanlardan çok daha yüksektir bu sebeple KOAH hastaları her yıl mutlaka gripaşısı olmalıdır. KOAH tanısı olan hastalar hekim tarafından reçete edildiği takdirdegrip aşısını ücretsiz olarak eczaneden temin edebilmektedir.

Sekonder grip zatürresi ise grip hastalığı düzeldikten 1-2 hafta sonra ortaya çıkabilir.Ateş yüksekliği, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetler görülebilir. Gripdüzeldikten sonra oluşan bu zatürrenin sebebi başta stafilokok adı verilen mikroplarolmak üzere bakterilerdir, antibiyotikle tedavi edilebilir ama KOAH hastalığı olanlardaantibiyotikle tedavi edilebilse de ölüm riski sağlıklı bireylere göre çok daha yüksektir."

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Açıklamada, Sağlık Bakanlığının 2016'da yayınladığı genelgeyle özellikle KOAH gibi riskgrubunda olan hastalara zatürre aşısının ücretsiz olarak aile sağlığı merkezlerindeyapılmasını önerdiği, böylece normal bireylere göre zatürre nedeniyle 4 katartmış ölüm riski olan KOAH hastalarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

"Aşı karşıtı söylemler toplum sağlığını tehdit ediyor"

Açıklamada, dünyada her yıl 2-3 milyon insanın aşıyla korunulabilen hastalıklar nedeniyle hayata veda ettiği ifade edildi.

Aşıların özellikle risk gruplarında hem kalıcı sakatlıkları hem de ölümleri önleyebildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplumlarda aşılı birey sayısı arttıkça aşılanmamış bireylerinhastalık etkeniyle temas olasılığı azalır ve o hastalığın görülme sıklığı da büyük orandaazalır.Her geçen yıl aşılanan çocuk ve yetişkinlerin sayısı görsel medyada, sosyal medyadaçıkan aşı karşıtı haberler, köşe yazıları ve kitaplar nedeniyle gittikçe azalmaktadır. Budurum toplum sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü aşı kararsızlığının yayılması üzerine 2012 yılında 'Aşı tereddütleriGrubu' kurmuş ve bu alanda yoğun şekilde çalışmalar yapmaya başlamıştır.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı aşı kararsızlığının artması üzerine bir site kurmuş ve busiteyle doğru ve güvenilir bilgileri paylaşmayı amaçlamıştır.İstanbul Aile Hekimliği Derneği de bu konuyla yakından ilgilenmiş halkı bilgilendirmekamacıyla doyurucu içeriğiyle 'asinedir.com' isimli siteyi kurmuş ve bu alandaçalışmaya başlamıştır.KOAH hastalığı, aşılar ve etkileri konusunda doğru bilgilendirmenin vebilinçlendirmenin sağlanması amacıyla sosyal medyanın ve kitle iletişim araçlarınındoğru kullanılması farkındalığı ve bilinci kesinlikle arttıracaktır."