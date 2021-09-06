Hayat Türkiyeden Afganistana gıda yardımı
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Türkiye’den Afganistan’a gıda yardımı

Sadakataşı Derneği, zor günler geçiren Afganistan’a insani yardım ulaştırdı. Dernek başkent Kabil’de yaşayan 150 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’den Afganistan’a gıda yardımı
Afganistan'a yardım yapılıyor

Afganistan’daki gelişmeler sonrası zor günler geçiren bölge halkına, Sadakataşı tarafından gıda yardımı gerçekleştirildi.

Afganistan’da yaşanan olaylardan en çok siviller etkileniyor. 38 milyon insanın yaşadığı ülkede yardım kuruluşları gıda stokunun ay sonunda biteceği yönünde açıklamalar yapıyor. Bu gelişmeler sonrası ülke için acil yardım çağrısı başlatan Sadakataşı bölgeye ilk etapta gıda yardımı ulaştırdı. Dernek, bölgede önümüzde ki günlerde gıda ve hijyen ürünleri dağıtımları gerçekleştirecek.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Afganistan’da yaşanan krizlerden her zaman en çok siviller zarar gördü. Ülkede refah, eğitim, sağlık ve gıda sorunu yaşanıyor. Dernek olarak başkent Kabil’de yaşayan kardeşlerimize gıda yardımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Afganistan’a destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Afganistan yardımlarına destek olmak için ACİL yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilir, detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonunu arayabilirsiniz.

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