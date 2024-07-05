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Türkiye'den Avusturya'ya maç gecesi en çok sipariş edilen yemekler belli oldu: Kebap siparişleri şinitzeli geride bıraktı

Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği muhteşem maç akşamı en çok sipariş verilen yemekler açıklandı. Kebap siparişleri, Şinitzel siparişlerini geride bıraktı.

18:37 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 18:42 - 5/07/2024 Cuma
DHA
Maç günü kebap siparişleri hem Türkiye hem Avusturya'da şinitzeli geride bıraktı.
Maç günü kebap siparişleri hem Türkiye hem Avusturya'da şinitzeli geride bıraktı.

Futboldaki rekabet yemek siparişlerine de yansıdı. Avusturya'da yaşayan Türklerin yanı sıra, Avusturyalı futbolseverler de maç günü kebap yemeği tercih etti.

Türkiye-Avusturya maçının oynandığı 2 Temmuz günü kebap siparişlerinde artış gözlenirken, Avusturya'nın ünlü lezzeti şinitzel siparişlerinde düşüş yaşandı.

TÜRKİYE'DE YEMEĞİN LİDERİ DÖNER OLDU

Türkiye'nin Avusturya'ya karşı 2-1'lik galibiyet kazandığı tarihi akşamda, Türkiye'de yapılan siparişlerde döner başı çekti. Futbol coşkusunun zirve yaptığı gecede, döner siparişlerinin oranı dikkat çekerken, burger ve pizza siparişleri de bu lezzeti takip etti.

Geleneksel lezzetler de yoğun ilgi gördü. Buna ek olarak, tavuk yemekleri de sıklıkla tercih edildi.



#Kebap
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#Maç
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